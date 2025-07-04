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Рютте надеется на гибкость США в вопросе Украины, пишет Reuters
Рютте надеется на гибкость США в вопросе Украины, пишет Reuters - РИА Новости, 04.07.2025
Рютте надеется на гибкость США в вопросе Украины, пишет Reuters
Генсек НАТО Марк Рютте на фоне приостановки Вашингтоном военной помощи Киеву заявил, что надеется на определенный уровень гибкости от США, чтобы гарантировать,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:26:00+03:00
2025-07-04T14:26:00+03:00
2025-07-04T14:27:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте на фоне приостановки Вашингтоном военной помощи Киеву заявил, что надеется на определенный уровень гибкости от США, чтобы гарантировать, что у Украины есть "то, что ей нужно". "Мы все надеемся на определенный уровень гибкости, чтобы убедиться, что и Украины есть то, что ей нужно", - заявил Рютте, его слова приводит агентство Рейтер. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду заявил, что с полным пониманием относится к решению США сократить поставки оружия на Украину. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Рютте надеется на гибкость США в вопросе Украины, пишет Reuters
Reuters: Рютте надеется на гибкость от США в украинском вопросе