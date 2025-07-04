https://ria.ru/20250704/ukraina-2027181106.html
На Украине провели обыски у экс-министра обороны
На Украине провели обыски у экс-министра обороны - РИА Новости, 04.07.2025
На Украине провели обыски у экс-министра обороны
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова, пишет "Зеркало недели". РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:22:00+03:00
2025-07-04T14:22:00+03:00
2025-07-04T16:12:00+03:00
в мире
киев
алексей резников
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762015770_0:0:2160:1216_1920x0_80_0_0_0473aa3b987430b3eb445abaa00d9bd8.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова, пишет "Зеркало недели". "НАБУ провело обыски у экс-министра обороны Алексея Резникова по делу о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам", — говорится в публикации. Резникова заранее об обыске не предупреждали, отмечает издание. По его сведениям, у экс-министра изъяли телефон и некие "значимые документы", но источник агентства РБК-Украина это опроверг.Владимир Зеленский отправил Резникова в отставку в сентябре 2023 года. Поводом для этого стали, в частности, закупки продуктов для армии. Речь шла об организации питания для воинских частей в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях, сумма сделки составила 13,2 миллиарда гривен. Выяснилось, что Минобороны покупает продукты по ценам в два-три раза выше розничных — например, яйца по 17 гривен за штуку, тогда как в киевских магазинах они стоили по семь гривен. Резников тогда объяснял завышенные цены технической ошибкой: по его словам, яйца покупались на вес, а не поштучно.
https://ria.ru/20250510/ukraina-2016206261.html
https://ria.ru/20250311/ukraina-2004378044.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762015770_268:0:1907:1229_1920x0_80_0_0_c6b8638a1857003f570f48d8432109c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, алексей резников, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины, министерство обороны украины, украина
В мире, Киев, Алексей Резников, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, Украина
На Украине провели обыски у экс-министра обороны
У экс-министра обороны Украины Резникова провели обыски