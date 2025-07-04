https://ria.ru/20250704/ukraina-2027181106.html

На Украине провели обыски у экс-министра обороны

На Украине провели обыски у экс-министра обороны - РИА Новости, 04.07.2025

На Украине провели обыски у экс-министра обороны

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова, пишет "Зеркало недели". РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:22:00+03:00

2025-07-04T14:22:00+03:00

2025-07-04T16:12:00+03:00

в мире

киев

алексей резников

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762015770_0:0:2160:1216_1920x0_80_0_0_0473aa3b987430b3eb445abaa00d9bd8.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова, пишет "Зеркало недели". "НАБУ провело обыски у экс-министра обороны Алексея Резникова по делу о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам", — говорится в публикации. Резникова заранее об обыске не предупреждали, отмечает издание. По его сведениям, у экс-министра изъяли телефон и некие "значимые документы", но источник агентства РБК-Украина это опроверг.Владимир Зеленский отправил Резникова в отставку в сентябре 2023 года. Поводом для этого стали, в частности, закупки продуктов для армии. Речь шла об организации питания для воинских частей в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях, сумма сделки составила 13,2 миллиарда гривен. Выяснилось, что Минобороны покупает продукты по ценам в два-три раза выше розничных — например, яйца по 17 гривен за штуку, тогда как в киевских магазинах они стоили по семь гривен. Резников тогда объяснял завышенные цены технической ошибкой: по его словам, яйца покупались на вес, а не поштучно.

https://ria.ru/20250510/ukraina-2016206261.html

https://ria.ru/20250311/ukraina-2004378044.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, алексей резников, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины, министерство обороны украины, украина