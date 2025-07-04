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Украина не получит оружия из-за гонений на УПЦ, заявили в конгрессе США - РИА Новости, 04.07.2025
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13:30 04.07.2025 (обновлено: 13:31 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/ukraina-2027164838.html
Украина не получит оружия из-за гонений на УПЦ, заявили в конгрессе США
Украина не получит оружия из-за гонений на УПЦ, заявили в конгрессе США - РИА Новости, 04.07.2025
Украина не получит оружия из-за гонений на УПЦ, заявили в конгрессе США
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна считает, что Украина не получит вооружения из-за гонений на каноническую Украинскую... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:30:00+03:00
2025-07-04T13:31:00+03:00
украина
сша
дональд трамп
украинская православная церковь
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна считает, что Украина не получит вооружения из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). "Зеленский запретил православную церковь. Могу пообещать Вам, господин Зеленский, что Вы не получите финансирование оружия. Ведите переговоры о мире. Мы вам не свинья-копилка", - написала Луна на своей странице в соцсети X. Она также добавила, что не будет голосовать за выделение Украине средств, отметив, что Зеленский отменил выборы, проявил неуважение к президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Конгрессвуман также заявила, сославшись на источники, что американское оружие продается на Украине на черном рынке. По ее словам, украинские власти также отмывают миллиарды долларов и добавляют американских журналистов в "черный список". Луна написала, что мир – это единственный выход из ситуации, и его нельзя достичь путем предоставления вооружения. Служба безопасности Украины в среду сообщила, что Зеленский лишил гражданства предстоятеля канонической Украинской православной церкви - митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия - за якобы наличие у него гражданства РФ. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергались как священники, так и прихожане. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250703/grazhdanstvo-2026858585.html
https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025695851.html
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украина, сша, дональд трамп, украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Украина, США, Дональд Трамп, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Украина не получит оружия из-за гонений на УПЦ, заявили в конгрессе США

Конгрессвуман Луна: Украина не получит вооружения из-за гонений на УПЦ

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна считает, что Украина не получит вооружения из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
"Зеленский запретил православную церковь. Могу пообещать Вам, господин Зеленский, что Вы не получите финансирование оружия. Ведите переговоры о мире. Мы вам не свинья-копилка", - написала Луна на своей странице в соцсети X.
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Эксперт оценил решение властей Украины лишить гражданства главу УПЦ
3 июля, 06:35
Она также добавила, что не будет голосовать за выделение Украине средств, отметив, что Зеленский отменил выборы, проявил неуважение к президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Конгрессвуман также заявила, сославшись на источники, что американское оружие продается на Украине на черном рынке. По ее словам, украинские власти также отмывают миллиарды долларов и добавляют американских журналистов в "черный список". Луна написала, что мир – это единственный выход из ситуации, и его нельзя достичь путем предоставления вооружения.
Служба безопасности Украины в среду сообщила, что Зеленский лишил гражданства предстоятеля канонической Украинской православной церкви - митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия - за якобы наличие у него гражданства РФ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергались как священники, так и прихожане. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Раде заявили, что Зеленский целенаправленно уничтожает УПЦ
27 июня, 02:09
 
УкраинаСШАДональд ТрампУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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