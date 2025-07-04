https://ria.ru/20250704/ukraina-2027049577.html

Украина спасена: Евросоюз придумал, как легко завалить ВСУ оружием без США

Украина спасена: Евросоюз придумал, как легко завалить ВСУ оружием без США - РИА Новости, 04.07.2025

Украина спасена: Евросоюз придумал, как легко завалить ВСУ оружием без США

На фоне последних новостей о "прекращении" военных поставок США Украине многие большие и малые эксперты в очередной раз поспешили заявить о скором закрытии... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T08:00:00+03:00

2025-07-04T08:00:00+03:00

2025-07-04T08:03:00+03:00

украина

китай

россия

ван и (политик)

евросоюз

министерство обороны сша

нато

аналитика

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На фоне последних новостей о "прекращении" военных поставок США Украине многие большие и малые эксперты в очередной раз поспешили заявить о скором закрытии проекта "Украина" (на следующей неделе, в следующем месяце или точно в следующем году), потому что теперь босоногие ВСУ будут отбиваться от наступающих российских войск галушками и гарбузами, а нищие европейцы будут только разводить руками.Причин сомневаться в этом нет, потому что отчаянную тревогу бьют самые уважаемые западные СМИ, чьи прогнозы всегда сбываются с 1000-процентной точностью.Однако если немного приглушить торжественные марши, ситуация будет выглядеть не такой безоблачно однозначной.Во-первых, те же американцы не бегут сломя голову подтверждать громкие заголовки о "сдаче Киева". Глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби сообщил, что Пентагон по-прежнему предлагает варианты военной помощи Украине, а представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что "(нынешняя) приостановка поставок Пентагоном оружия Украине не означает, что Вашингтон полностью свернул военную помощь Киеву" — это просто "инвентаризация", "ушла на базу, скоро буду". Иначе говоря, есть серьезные основания предполагать, что в "остановке помощи" мы видим очередной многоуровневый трюк, посылающий, с одной стороны, угрожающий сигнал Киеву, а с другой — свежий пряник России. Но, как наблюдалось в случае с Ираном, политические заявления Соединенных Штатов вполне себе могут соседствовать с самыми серьезными параллельными процессами военного характера.Во-вторых, в вокабуляре американского ВПК слова "мир" нет по определению, и от колоссальных прибылей, которые приносит оружейным баронам США конфликт в Европе, они не откажутся никогда. Вчера появилась информация, что Зеленский договорился с европейцами, что те будут покупать американское оружие вроде как для себя (и учитывать эти расходы как выполнение обязательств по военным расходам, принятых на последнем саммите НАТО), но по факту передавать его Украине.В-третьих, деньги на социалку европейцы не глядя порежут, а на войну с Россией — нет. По словам генсека НАТО Рютте, только в первом квартале 2025-го страны ЕС, Канада и Великобритания профинансировали Украину на 23,5 миллиарда долларов, а до конца года будет выделено еще 40 миллиардов. При этом недавно было принято решение о смещении фокуса на совместное производство оружия на территории самой Украины, чтобы снизить расходы и упростить логистику. Этим вопросом прямо сейчас занимается особая "Организация НАТО по содействию безопасности и обучению для Украины" (NSATU). На вопрос, сможет ли NSATU поддержать необходимый уровень военных возможностей Украины в случае, если США "сольются", глава организации генерал-майор Келлер ответил коротко: да.В-четвертых, военное поражение Украины означает политическую аннигиляцию Евросоюза, который своей главной целью и смыслом существования объявил победу над Россией. Правда, в начале СВО на плакатах в Брюсселе красовалась фраза "Победа Украины = победа ЕС", которую сейчас сменило уравнение "Выживание Украины = выживание ЕС", но общий тренд остается незыблемым. В прошлый четверг шестимесячное председательство в ЕС перешло к Дании, ее представители энергично взялись за дело с громким слоганом "Сильная Европа в изменяющемся мире" и пообещали подготовить Европу к войне с Россией к 2030 году (конечно, после того, как ее победит Украина). Датский министр по европейским делам Мари Бьерре заявила, что "на европейской земле идет война" и "Европа больше не может быть в тени США". Это значит, что с американским вкладом или без него Евросоюз на украинский алтарь положит последний кусок хамона.В-пятых, европейцы уверены, что у них есть секретное оружие, которое с лихвой компенсирует уход американцев.Это оружие — Китай.В последнее время европейцы как не в себя пытаются наладить с Пекином связи, причем делают это совершенно в стиле Трампа. С одной стороны, они фонтанируют заманчивыми предложениями и перспективами, аппетитно помахивая перед Китаем своими рынками. С другой — звучат постоянные угрозы и требования прекратить сотрудничество с Россией, особенно в свете конфликта на Украине, где русская армия, судя по аргументации европейцев, идет вперед исключительно благодаря китайцам. В минувшую среду в Брюсселе прошел "13-й стратегический диалог ЕС и КНР", который призван стать прелюдией для саммита лидеров Евросоюза и Китая в июле. Со стороны ЕС первую скрипку играла глава евродипломатии Каллас, со стороны Китая — министр иностранных дел Ван И. Каллас начала с морковки: она щедро подтвердила приверженность Евросоюза политике "одного Китая" и заверила в готовности ЕС к "конструктивному взаимодействию с КНР для решения глобальных проблем". Но не успел у морковки подвять хвостик, как тут же в адрес Пекина прозвучало категорическое требование "поддержать полное и безоговорочное прекращение огня, справедливый и прочный мир на Украине, основанный на полном уважении Устава Организации Объединенных Наций" и прекратить военно-техническое сотрудничество КНР с Россией как "угрозу для европейской безопасности". Кроме этого, Китай обязан срочно снять запрет на экспорт редкоземельных металлов, как воздух необходимых европейской оборонной промышленности.А если нет — то нет вам европейского рынка, нет европейских инвестиций, а есть санкции против китайских компаний и банков. Как ранее заявил глава торговой комиссии ЕС, продолжение поставок России чувствительных товаров "неотвратимо вызовет санкции Евросоюза против вовлеченных в процесс китайских компаний".Схема надежная, как швейцарский шоколад: разве стоят отношения Пекина с Москвой больше, чем безграничные возможности дружбы с ЕС? Конечно, нет, и поэтому скоро вместо России китайская помощь должна обязательно пойти в Европу и на Украину — тогда гуд-бай, Америка, победим русских не с вами, а с Китаем.Понятно, что по четвертому пункту европейцев ждет жестокое разочарование, но крови они нам попытаются попортить до последнего. Поэтому не будем сильно расстраиваться, когда после неизбежного коллапса Украины мы станем свидетелями развала "волшебного сада", от которого останется одна скомканная салфетка.

https://ria.ru/20250703/evropa-2026835508.html

https://ria.ru/20250702/tramp-2026636592.html

https://ria.ru/20250703/yaponiya-2026780902.html

https://ria.ru/20250703/makron-2026804304.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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украина, китай, россия, ван и (политик), евросоюз, министерство обороны сша, нато, аналитика