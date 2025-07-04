https://ria.ru/20250704/udar-2027177483.html

При ударе ВСУ по Донецку погибли четыре человека

При ударе ВСУ по Донецку погибли четыре человека - РИА Новости, 04.07.2025

При ударе ВСУ по Донецку погибли четыре человека

Четыре человека погибли при ударе ВСУ по Петровскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025

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донецк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли при ударе ВСУ по Петровскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, погибли две женщины 1994 и 1986 года рождения и два мужчины 1988 и 1983 года рождения. Кроме того, пострадали четыре человека:По словам руководителя региона, около 12:00 противник атаковал город ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS.Петровский район расположен на западной окраине Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от киевских властей, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20250701/skhron-2026440101.html

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донецкая народная республика

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Последствия удара ВСУ по Петровскому району Донецка Видео РИА Новости из Петровского района Донецка, где в результате атаки ВСУ погибли по меньшей мере четыре человека 2025-07-04T14:08 true PT0M28S

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