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При ударе ВСУ по Донецку погибли четыре человека
При ударе ВСУ по Донецку погибли четыре человека - РИА Новости, 04.07.2025
При ударе ВСУ по Донецку погибли четыре человека
Четыре человека погибли при ударе ВСУ по Петровскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:08:00+03:00
2025-07-04T14:08:00+03:00
2025-07-04T15:39:00+03:00
донецк
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
петровский район
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли при ударе ВСУ по Петровскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, погибли две женщины 1994 и 1986 года рождения и два мужчины 1988 и 1983 года рождения. Кроме того, пострадали четыре человека:По словам руководителя региона, около 12:00 противник атаковал город ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS.Петровский район расположен на западной окраине Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от киевских властей, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
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Последствия удара ВСУ по Петровскому району Донецка
Видео РИА Новости из Петровского района Донецка, где в результате атаки ВСУ погибли по меньшей мере четыре человека
2025-07-04T14:08
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При ударе ВСУ по Донецку погибли четыре человека
При ударе ВСУ по Петровскому району Донецка погибли 4 человека