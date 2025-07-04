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При ударе ВСУ по Донецку погибли четыре человека - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 04.07.2025 (обновлено: 15:39 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/udar-2027177483.html
При ударе ВСУ по Донецку погибли четыре человека
При ударе ВСУ по Донецку погибли четыре человека - РИА Новости, 04.07.2025
При ударе ВСУ по Донецку погибли четыре человека
Четыре человека погибли при ударе ВСУ по Петровскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:08:00+03:00
2025-07-04T15:39:00+03:00
донецк
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
петровский район
вооруженные силы украины
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли при ударе ВСУ по Петровскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, погибли две женщины 1994 и 1986 года рождения и два мужчины 1988 и 1983 года рождения. Кроме того, пострадали четыре человека:По словам руководителя региона, около 12:00 противник атаковал город ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS.Петровский район расположен на западной окраине Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от киевских властей, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20250701/skhron-2026440101.html
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донецк
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Последствия удара ВСУ по Петровскому району Донецка
Видео РИА Новости из Петровского района Донецка, где в результате атаки ВСУ погибли по меньшей мере четыре человека
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донецк, происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, петровский район, вооруженные силы украины, денис пушилин
Донецк, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Петровский район, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин
При ударе ВСУ по Донецку погибли четыре человека

При ударе ВСУ по Петровскому району Донецка погибли 4 человека

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ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли при ударе ВСУ по Петровскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, погибли две женщины 1994 и 1986 года рождения и два мужчины 1988 и 1983 года рождения.
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Кроме того, пострадали четыре человека:
  • женщина 1961 года рождения получила тяжелые ранения.
  • мужчины 1961 и 1952 года рождения, а также женщина 1961 года рождения — ранения средней степени тяжести.
По словам руководителя региона, около 12:00 противник атаковал город ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от киевских властей, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаПетровский районВооруженные силы УкраиныДенис Пушилин
 
 
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