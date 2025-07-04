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ВС России нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве - РИА Новости, 04.07.2025
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12:34 04.07.2025 (обновлено: 13:06 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/udar-2027150803.html
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве - РИА Новости, 04.07.2025
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве
Российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК в Киеве, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:34:00+03:00
2025-07-04T13:06:00+03:00
россия
киев
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
вооруженные силы рф
павлоград
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК в Киеве, говорится в сводке Минобороны."Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия", — заявили в ведомстве.Среди пораженных объектов противника: Цель удара достигнута, подчеркнули в министерстве.В ночь на пятницу по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ писали о взрывах в Павлограде и Киеве. В столице страны повреждена железнодорожная инфраструктура. Сообщалось, что концентрация продуктов горения в воздухе в некоторых районах достигла опасного уровня.Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что российские военные никогда не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250704/infrastruktura-2027094720.html
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россия, киев, украина, безопасность, вооруженные силы рф, павлоград
Россия, Киев, Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Павлоград
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве

Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины в Киеве

© Getty Images / LibkosДым на месте взрыва в Киеве
Дым на месте взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Getty Images / Libkos
Дым на месте взрыва в Киеве
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК в Киеве, говорится в сводке Минобороны.
"Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия", — заявили в ведомстве.
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ВС России поразили ж/д инфраструктуру в Сумской и Полтавской областях
Вчера, 08:57
Среди пораженных объектов противника:
  • промышленные предприятия, занимающиеся разработкой и производством беспилотников, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов, различной аппаратуры военного назначения;
  • инфраструктура военного аэродрома;
  • нефтеперерабатывающий завод.
Цель удара достигнута, подчеркнули в министерстве.
В ночь на пятницу по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ писали о взрывах в Павлограде и Киеве. В столице страны повреждена железнодорожная инфраструктура. Сообщалось, что концентрация продуктов горения в воздухе в некоторых районах достигла опасного уровня.
Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что российские военные никогда не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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