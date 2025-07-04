ВС России нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве
Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины в Киеве
© Getty Images / LibkosДым на месте взрыва в Киеве
© Getty Images / Libkos
Дым на месте взрыва в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК в Киеве, говорится в сводке Минобороны.
"Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия", — заявили в ведомстве.
Среди пораженных объектов противника:
- промышленные предприятия, занимающиеся разработкой и производством беспилотников, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов, различной аппаратуры военного назначения;
- инфраструктура военного аэродрома;
- нефтеперерабатывающий завод.
Цель удара достигнута, подчеркнули в министерстве.
В ночь на пятницу по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ писали о взрывах в Павлограде и Киеве. В столице страны повреждена железнодорожная инфраструктура. Сообщалось, что концентрация продуктов горения в воздухе в некоторых районах достигла опасного уровня.
Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что российские военные никогда не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18