https://ria.ru/20250704/udar-2027150803.html

ВС России нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве

ВС России нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве - РИА Новости, 04.07.2025

ВС России нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве

Российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК в Киеве, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:34:00+03:00

2025-07-04T12:34:00+03:00

2025-07-04T13:06:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК в Киеве, говорится в сводке Минобороны."Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия", — заявили в ведомстве.Среди пораженных объектов противника: Цель удара достигнута, подчеркнули в министерстве.В ночь на пятницу по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ писали о взрывах в Павлограде и Киеве. В столице страны повреждена железнодорожная инфраструктура. Сообщалось, что концентрация продуктов горения в воздухе в некоторых районах достигла опасного уровня.Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что российские военные никогда не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250704/infrastruktura-2027094720.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, киев, украина, безопасность, вооруженные силы рф, павлоград