https://ria.ru/20250704/uchet-2027154362.html
Москву не устроит соглашение с Киевом без учета ее интересов, заявил Лавров
Москву не устроит соглашение с Киевом без учета ее интересов, заявил Лавров - РИА Новости, 04.07.2025
Москву не устроит соглашение с Киевом без учета ее интересов, заявил Лавров
Россию не устроит развязка конфликта на Украине, которая не будет учитывать законные интересы РФ в сфере безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:48:00+03:00
2025-07-04T12:48:00+03:00
2025-07-04T13:04:00+03:00
россия
москва
киев
в мире
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Россию не устроит развязка конфликта на Украине, которая не будет учитывать законные интересы РФ в сфере безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не можем быть удовлетворены развязкой, которая не будет учитывать в полной мере законные интересы России в сфере безопасности и не будет устранять и гарантировать неповторение любых нарушений прав русского и русскоязычного населения", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
https://ria.ru/20250703/ushakov-2027040359.html
россия
москва
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_230:0:1202:729_1920x0_80_0_0_93fa607df905454319e23795de069403.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, киев, в мире, сергей лавров
Россия, Москва, Киев, В мире, Сергей Лавров
Москву не устроит соглашение с Киевом без учета ее интересов, заявил Лавров
Лавров: РФ не устроит соглашение с Украиной без учета интересов по безопасности