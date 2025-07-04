https://ria.ru/20250704/uchet-2027154362.html

Москву не устроит соглашение с Киевом без учета ее интересов, заявил Лавров

Москву не устроит соглашение с Киевом без учета ее интересов, заявил Лавров - РИА Новости, 04.07.2025

Москву не устроит соглашение с Киевом без учета ее интересов, заявил Лавров

Россию не устроит развязка конфликта на Украине, которая не будет учитывать законные интересы РФ в сфере безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:48:00+03:00

2025-07-04T12:48:00+03:00

2025-07-04T13:04:00+03:00

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москва

киев

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сергей лавров

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Россию не устроит развязка конфликта на Украине, которая не будет учитывать законные интересы РФ в сфере безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не можем быть удовлетворены развязкой, которая не будет учитывать в полной мере законные интересы России в сфере безопасности и не будет устранять и гарантировать неповторение любых нарушений прав русского и русскоязычного населения", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

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россия, москва, киев, в мире, сергей лавров