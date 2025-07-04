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В Тюмени самолет ушел на второй круг из-за лисы
В Тюмени самолет ушел на второй круг из-за лисы - РИА Новости, 04.07.2025
В Тюмени самолет ушел на второй круг из-за лисы
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", прилетевший из Москвы, при заходе на посадку в аэропорту Тюмени был вынужден уйти на второй круг из-за вышедшей на... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:34:00+03:00
2025-07-04T16:34:00+03:00
2025-07-04T16:34:00+03:00
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ТЮМЕНЬ, 4 июл – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", прилетевший из Москвы, при заходе на посадку в аэропорту Тюмени был вынужден уйти на второй круг из-за вышедшей на взлетно-посадочную полосу лисы, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. "Четвертого июля 2025 года в 14.50 местного времени (12.50 мск) воздушное судно авиакомпании "Аэрофлот", рейс 1500, следующий по маршруту Москва (Шереметьево) - Тюмень (Рощино), при заходе на посадку в аэропорту города Тюмени по команде диспетчера ушёл на второй круг по причине нахождения лисы на взлетно-посадочной полосе", - говорится в сообщении. Отмечается, что самолет в штатном режиме приземлился в 15.08 местного времени (13.08 мск). Транспортная прокуратура по данному факту организовала надзорные мероприятия.
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происшествия, тюмень, аэрофлот
Происшествия, Тюмень, Аэрофлот
В Тюмени самолет ушел на второй круг из-за лисы
Самолет не смог совершить посадку в аэропорту Тюмени из-за лисы