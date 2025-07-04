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В Твери произошло ДТП из-за выбежавшего на дорогу ребенка
В Твери произошло ДТП из-за выбежавшего на дорогу ребенка - РИА Новости, 04.07.2025
В Твери произошло ДТП из-за выбежавшего на дорогу ребенка
Прокуратура проводит проверку по факту ДТП на улице Спартака в Твери, случившегося после того, как на проезжую часть выбежал маленький ребенок, сообщили в... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:34:00+03:00
2025-07-04T18:34:00+03:00
2025-07-04T18:34:00+03:00
происшествия
тверь
пролетарский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТУЛА, 4 июл – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП на улице Спартака в Твери, случившегося после того, как на проезжую часть выбежал маленький ребенок, сообщили в пресс-службе ведомства. "Прокуратурой Пролетарского района Твери поставлен на контроль ход проверки по факту ДТП на улице Спартака. Предварительно установлено, что малолетний ребенок выбежал на дорогу, в связи с чем водитель большегруза, избегая наезда, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с легковым автомобилем", - говорится в сообщении. По данным ГУ МЧС России по Тверской области, в результате ДТП пострадал один человек. В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что будет дана оценка соблюдения законными представителями ребенка законодательства о несовершеннолетних.
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РИА Новости
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происшествия, тверь, пролетарский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тверь, Пролетарский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Твери произошло ДТП из-за выбежавшего на дорогу ребенка
Прокуратура проводит проверку после ДТП в Твери, где ребенок выбежал на дорогу