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В Твери произошло ДТП из-за выбежавшего на дорогу ребенка

В Твери произошло ДТП из-за выбежавшего на дорогу ребенка - РИА Новости, 04.07.2025

В Твери произошло ДТП из-за выбежавшего на дорогу ребенка

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП на улице Спартака в Твери, случившегося после того, как на проезжую часть выбежал маленький ребенок, сообщили в... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:34:00+03:00

2025-07-04T18:34:00+03:00

2025-07-04T18:34:00+03:00

происшествия

тверь

пролетарский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТУЛА, 4 июл – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП на улице Спартака в Твери, случившегося после того, как на проезжую часть выбежал маленький ребенок, сообщили в пресс-службе ведомства. "Прокуратурой Пролетарского района Твери поставлен на контроль ход проверки по факту ДТП на улице Спартака. Предварительно установлено, что малолетний ребенок выбежал на дорогу, в связи с чем водитель большегруза, избегая наезда, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с легковым автомобилем", - говорится в сообщении. По данным ГУ МЧС России по Тверской области, в результате ДТП пострадал один человек. В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что будет дана оценка соблюдения законными представителями ребенка законодательства о несовершеннолетних.

https://ria.ru/20250628/sk-2026067947.html

тверь

пролетарский район

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происшествия, тверь, пролетарский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)