https://ria.ru/20250704/turtsiya-2027244699.html

Турция присоединится к коалиции дронов для Украины, сообщило МО Латвии

Турция присоединится к коалиции дронов для Украины, сообщило МО Латвии - РИА Новости, 04.07.2025

Турция присоединится к коалиции дронов для Украины, сообщило МО Латвии

Бельгия и Турция присоединятся к так называемой "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающий беспилотники для... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:12:00+03:00

2025-07-04T17:12:00+03:00

2025-07-04T17:12:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Бельгия и Турция присоединятся к так называемой "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающий беспилотники для Украины, сообщило латвийское министерство обороны. "На проходящем в Риге международном заседании руководство коалиции дронов поддержало желание Бельгии и Турции присоединиться к международной коалиции беспилотников, которую возглавляют Латвия и Великобритания", - говорится в сообщении на сайте министерства. МО отметило, что теперь в коалицию входят 20 государств: помимо уже названных, это Украина, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия и Швеция. Минобороны Латвии добавило, что страны-участницы коалиции обязались в этом году выделить 2,75 миллиарда евро на поддержку Украины и ранее внесли около 180 миллионов евро в общий фонд закупок. Названную коалицию создали в феврале 2024 года в ходе 19-й встречи в формате "Рамштайн". Идею предложила Латвия. Вместе с Великобританией они координируют работу инициативы. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027227425.html

https://ria.ru/20250422/dron-2012851739.html

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в мире, украина, латвия, великобритания, сергей лавров, нато