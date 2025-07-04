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Турция присоединится к коалиции дронов для Украины, сообщило МО Латвии - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:12 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/turtsiya-2027244699.html
Турция присоединится к коалиции дронов для Украины, сообщило МО Латвии
Турция присоединится к коалиции дронов для Украины, сообщило МО Латвии - РИА Новости, 04.07.2025
Турция присоединится к коалиции дронов для Украины, сообщило МО Латвии
Бельгия и Турция присоединятся к так называемой "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающий беспилотники для... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:12:00+03:00
2025-07-04T17:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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сергей лавров
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Бельгия и Турция присоединятся к так называемой "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающий беспилотники для Украины, сообщило латвийское министерство обороны. "На проходящем в Риге международном заседании руководство коалиции дронов поддержало желание Бельгии и Турции присоединиться к международной коалиции беспилотников, которую возглавляют Латвия и Великобритания", - говорится в сообщении на сайте министерства. МО отметило, что теперь в коалицию входят 20 государств: помимо уже названных, это Украина, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия и Швеция. Минобороны Латвии добавило, что страны-участницы коалиции обязались в этом году выделить 2,75 миллиарда евро на поддержку Украины и ранее внесли около 180 миллионов евро в общий фонд закупок. Названную коалицию создали в феврале 2024 года в ходе 19-й встречи в формате "Рамштайн". Идею предложила Латвия. Вместе с Великобританией они координируют работу инициативы. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027227425.html
https://ria.ru/20250422/dron-2012851739.html
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в мире, украина, латвия, великобритания, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Латвия, Великобритания, Сергей Лавров, НАТО
Турция присоединится к коалиции дронов для Украины, сообщило МО Латвии

Минобороны Латвии: Бельгия и Турция присоединятся к коалиции дронов для Украины

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Бельгия и Турция присоединятся к так называемой "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающий беспилотники для Украины, сообщило латвийское министерство обороны.
"На проходящем в Риге международном заседании руководство коалиции дронов поддержало желание Бельгии и Турции присоединиться к международной коалиции беспилотников, которую возглавляют Латвия и Великобритания", - говорится в сообщении на сайте министерства.
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МО отметило, что теперь в коалицию входят 20 государств: помимо уже названных, это Украина, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия и Швеция.
Минобороны Латвии добавило, что страны-участницы коалиции обязались в этом году выделить 2,75 миллиарда евро на поддержку Украины и ранее внесли около 180 миллионов евро в общий фонд закупок.
Названную коалицию создали в феврале 2024 года в ходе 19-й встречи в формате "Рамштайн". Идею предложила Латвия. Вместе с Великобританией они координируют работу инициативы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛатвияВеликобританияСергей ЛавровНАТО
 
 
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