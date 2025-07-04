https://ria.ru/20250704/turtsija-2027267401.html
В Турции 77 человек обратились в больницу парламента с похожими жалобами
В Турции 77 человек обратились в больницу парламента с похожими жалобами - РИА Новости, 04.07.2025
В Турции 77 человек обратились в больницу парламента с похожими жалобами
Почти 80 человек, из них пять депутатов, обратились с похожими жалобами в больницу парламента Турции, специалисты взяли образцы воды и пищи, сообщил телеканал... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:17:00+03:00
2025-07-04T18:17:00+03:00
2025-07-04T18:33:00+03:00
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СТАМБУЛ, 4 июл - РИА Новости. Почти 80 человек, из них пять депутатов, обратились с похожими жалобами в больницу парламента Турции, специалисты взяли образцы воды и пищи, сообщил телеканал NTV. "Семьдесят семь человек, в том числе пять депутатов, обратились за последние два дня в больницу парламента Турции с жалобами на боли в желудке, диарею, тошноту и слабость", - сообщил канал. Осведомленные источники отрицают, что речь идет об эпидемии или отравлении, отмечает канал. "В столовых парламента за день до этого ели 9 тысяч 500 человек, а жалоб меньше 80. Судя по всему, с парламентом ситуация не связана", - цитирует канал источник. Тем не менее специалисты взяли образцы пищи из столовых и воды, используемой для приготовления чая, в парламенте проверку проводят эксперты департамента здравоохранения. Об инциденте изначально сообщила депутат Сема Ун, утверждавшая в комментарии порталу Gerçek Gündem, что принимала пищу только в парламенте, а в больницу обратились более 100 человек.
https://ria.ru/20250610/turtsiya-2021956095.html
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в мире, здоровье - общество, турция
В мире, Здоровье - Общество, Турция
В Турции 77 человек обратились в больницу парламента с похожими жалобами
NTV: 77 человек обратились в больницу парламента Турции с похожими жалобами