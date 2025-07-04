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В Турции более 500 человек пострадали от лесных пожаров

В Турции более 500 человек пострадали от лесных пожаров - РИА Новости, 04.07.2025

В Турции более 500 человек пострадали от лесных пожаров

Свыше 500 человек пострадали от лесных пожаров, бушующих в Турции, двое погибли, сообщил в пятницу министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:52:00+03:00

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АНКАРА, 4 июл – РИА Новости. Свыше 500 человек пострадали от лесных пожаров, бушующих в Турции, двое погибли, сообщил в пятницу министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу. Лесной пожар вспыхнул в районе Эрменек в Анталье в среду. Параллельно с этим лесные пожары охватили провинцию Измир и ряд других. Более 50 тысяч граждан эвакуированы в трех турецких провинциях из-за масштабных лесных пожаров, сообщил в понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Правоохранительные органы в Турции ранее задержали 17 человек по подозрению в причастности к возникновению лесных пожаров, сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч. "На данный момент от лесных пожаров пострадали 538 человек. В настоящее время мы лечим трех пациентов, пострадавших от огня, один из которых находится в тяжелом состоянии. Двое наших граждан погибли", - приводит заявление министра его пресс-служба в соцсети Х.

https://ria.ru/20250703/pozhar-2027012447.html

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В дыму и пламени: лесные пожары в провинции Измир В дыму и пламени: лесные пожары в провинции Измир 2025-07-04T12:52 true PT1M07S

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в мире, турция, анталья (провинция), измир