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Песков: Путин заявил Трампу, что Россия хочет достичь целей СВО дипломатией - РИА Новости, 04.07.2025
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13:04 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/tsel-2027158279.html
Песков: Путин заявил Трампу, что Россия хочет достичь целей СВО дипломатией
Песков: Путин заявил Трампу, что Россия хочет достичь целей СВО дипломатией - РИА Новости, 04.07.2025
Песков: Путин заявил Трампу, что Россия хочет достичь целей СВО дипломатией
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом повторил, что РФ заинтересована достичь целей СВО предпочтительно... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:04:00+03:00
2025-07-04T13:04:00+03:00
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дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом повторил, что РФ заинтересована достичь целей СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операции и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам. ​
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россия, владимир путин, сша, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Песков: Путин заявил Трампу, что Россия хочет достичь целей СВО дипломатией

Песков: Путин повторил Трампу, что РФ хочет достичь целей СВО мирными средствами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом повторил, что РФ заинтересована достичь целей СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операции и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам. ​
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Переговоры России и Украины останутся двусторонними, заявил Ушаков
3 июля, 19:49
 
РоссияВладимир ПутинСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВ мире
 
 
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