https://ria.ru/20250704/tsel-2027158279.html

Песков: Путин заявил Трампу, что Россия хочет достичь целей СВО дипломатией

Песков: Путин заявил Трампу, что Россия хочет достичь целей СВО дипломатией - РИА Новости, 04.07.2025

Песков: Путин заявил Трампу, что Россия хочет достичь целей СВО дипломатией

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом повторил, что РФ заинтересована достичь целей СВО предпочтительно... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:04:00+03:00

2025-07-04T13:04:00+03:00

2025-07-04T13:04:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом повторил, что РФ заинтересована достичь целей СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операции и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам. ​

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россия, владимир путин, сша, дональд трамп, дмитрий песков, в мире