https://ria.ru/20250704/trevoga-2027072115.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.07.2025

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T00:28:00+03:00

2025-07-04T00:28:00+03:00

2025-07-04T01:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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киев

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее тревога была объявлена в Киеве и ряде областей за исключением западных регионов. Сообщалось о взрывах в Киеве и Сумах.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250703/kiev-2027070119.html

украина

россия

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2025

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украина, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины