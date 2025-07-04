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В Сербии студенты блокируют трассы - РИА Новости, 04.07.2025
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11:38 04.07.2025 (обновлено: 14:41 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/trassy-2027136788.html
В Сербии студенты блокируют трассы
В Сербии студенты блокируют трассы - РИА Новости, 04.07.2025
В Сербии студенты блокируют трассы
Протестующие перекрывают трассы в Белграде, Нови-Саде, Нови-Пазаре и других городах, сообщается в аккаунте "Студенты в блокаде" в соцсети Х. РИА Новости, 04.07.2025
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2025-07-04T14:41:00+03:00
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белград (город)
александр вучич
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БЕЛГРАД, 4 июл — РИА Новости. Протестующие перекрывают трассы в Белграде, Нови-Саде, Нови-Пазаре и других городах, сообщается в аккаунте "Студенты в блокаде" в соцсети Х.Накануне митингующие опубликовали обращение в соцсетях, в котором призвали байкеров, таксистов, аграриев и ветеранов к "тотальной блокаде" сербской столицы с 7:00 (8:00 мск) пятницы, Нови-Сада — с 6:00 (7:00 мск), города Ниш — с 7:00 (8:00 мск)."Не вступайте в физические или словесные конфликты. Если появится полиция с оснащением для разгона демонстраций, мирно разойдитесь. Можете перейти на другую ближайшую блокаду или вернуться на то же самое место, когда подразделение (полиции. — Прим. ред.) уйдет. Будьте как можно в большей группе", — говорится в заявлении организаторов акции.При этом они призвали единомышленников пропускать через блокированные участки машины скорой помощи, родителей с детьми, беременных, врачей и медработников, курьеров с лекарствами и едой.В крупнейшем районе Нови-Београд (Новый Белград) усиленные наряды полиции охраняют перекресток у факультета драматического искусства, движению транспорта ничего не мешает. Главные улицы — Юрия Гагарина и Омладинских Бригада — также открыты.В другой части сербской столицы — районе Вуков споменик, где расположены несколько факультетов, — демонстранты выкатили мусорные баки, блокировали улицу Рузвельтовой и прилегающие к ней. Они шумят и скандируют. В остальных районах Белграда также перекрывают движение. В среду сербская полиция задержала 79 участников несанкционированных акций, от нападений манифестантов пострадали четверо полицейских. Высшая белградская прокуратура возбудила уголовное дело после того, как аккаунт "Факультет драматического искусства в блокаде" в соцсети Х отметил на карте отделение полиции Савски-Венац с угрожающим призывом.Беспорядки в Сербии
https://ria.ru/20250703/es-2027066159.html
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сербия, белград (город), александр вучич, ивица дачич, беспорядки в белграде, в мире
Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Ивица Дачич, Беспорядки в Белграде, В мире
В Сербии студенты блокируют трассы

Сербские протестующие хотят устроить тотальную блокаду Белграда

© Фото : соцсети "Студентов в блокаде"Протестующие перекрывают улицы в Сербии
Протестующие перекрывают улицы в Сербии - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : соцсети "Студентов в блокаде"
Протестующие перекрывают улицы в Сербии
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БЕЛГРАД, 4 июл — РИА Новости. Протестующие перекрывают трассы в Белграде, Нови-Саде, Нови-Пазаре и других городах, сообщается в аккаунте "Студенты в блокаде" в соцсети Х.
Накануне митингующие опубликовали обращение в соцсетях, в котором призвали байкеров, таксистов, аграриев и ветеранов к "тотальной блокаде" сербской столицы с 7:00 (8:00 мск) пятницы, Нови-Сада — с 6:00 (7:00 мск), города Ниш — с 7:00 (8:00 мск).
© Фото : соцсети "Студентов в блокаде"Протестующие перекрывают улицы в Сербии
Протестующие перекрывают улицы в Сербии - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : соцсети "Студентов в блокаде"
Протестующие перекрывают улицы в Сербии
"Не вступайте в физические или словесные конфликты. Если появится полиция с оснащением для разгона демонстраций, мирно разойдитесь. Можете перейти на другую ближайшую блокаду или вернуться на то же самое место, когда подразделение (полиции. — Прим. ред.) уйдет. Будьте как можно в большей группе", — говорится в заявлении организаторов акции.
При этом они призвали единомышленников пропускать через блокированные участки машины скорой помощи, родителей с детьми, беременных, врачей и медработников, курьеров с лекарствами и едой.
В крупнейшем районе Нови-Београд (Новый Белград) усиленные наряды полиции охраняют перекресток у факультета драматического искусства, движению транспорта ничего не мешает. Главные улицы — Юрия Гагарина и Омладинских Бригада — также открыты.
Беспорядки в Белграде
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

Молодой человек несет деревянный крест на плече на площади Славия в Белграде во время акции протеста

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
1 из 8
© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

Протест студентов и сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov
2 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

Протест студентов и сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
3 из 8
© AP Photo / Marko Drobnjakovic

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic
4 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

Протест сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
5 из 8
© NurPhoto

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

Машина скорой помощи едет во время акции протеста в Белграде

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

© NurPhoto
6 из 8
© AP Photo / Darko Vojinovic

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

Задержание протестующих в Белграде

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

© AP Photo / Darko Vojinovic
7 из 8
© AP Photo / Darko Vojinovic

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 8

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
1 из 8

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov
2 из 8

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
3 из 8

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic
4 из 8

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
5 из 8

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

© NurPhoto
6 из 8

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

© AP Photo / Darko Vojinovic
7 из 8

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 8
В другой части сербской столицы — районе Вуков споменик, где расположены несколько факультетов, — демонстранты выкатили мусорные баки, блокировали улицу Рузвельтовой и прилегающие к ней. Они шумят и скандируют. В остальных районах Белграда также перекрывают движение.
В среду сербская полиция задержала 79 участников несанкционированных акций, от нападений манифестантов пострадали четверо полицейских. Высшая белградская прокуратура возбудила уголовное дело после того, как аккаунт "Факультет драматического искусства в блокаде" в соцсети Х отметил на карте отделение полиции Савски-Венац с угрожающим призывом.
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Сербии напомнили о жестких действиях европейской полиции на протестах
3 июля, 23:05

Беспорядки в Сербии

  • Митингующие 28 июня перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, они требовали проведения досрочных парламентских выборов.
  • В этот день в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума: манифестанты добиваются назначения даты голосования.
  • На акцию вышли студенты и сторонники оппозиции, всего в ней приняли участие 36 тысяч человек.
  • Вечером начались столкновения демонстрантов и полиции, силовики в ответ применили силу, используя щиты и дубинки. Пострадали 48 стражей порядка.
  • Задержали 77 протестующих, один из которых несовершеннолетний.
  • В воскресенье, 29 июня, активисты выдвинули новое требование — освободить всех манифестантов.
  • Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка.
  • Высший суд в Белграде 1 июля выпустил их из-под стражи, Высшая прокуратура заявила, что обжалует это решение.
  • Вучич пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру.
Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Песков прокомментировал беспорядки в Сербии
30 июня, 12:47
 
СербияБелград (город)Александр ВучичИвица ДачичБеспорядки в БелградеВ мире
 
 
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