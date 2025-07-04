В Сербии студенты блокируют трассы

БЕЛГРАД, 4 июл — РИА Новости. Протестующие перекрывают трассы в Белграде, Нови-Саде, Нови-Пазаре и других городах, сообщается в аккаунте "Студенты в блокаде" в соцсети Х.Накануне митингующие опубликовали обращение в соцсетях, в котором призвали байкеров, таксистов, аграриев и ветеранов к "тотальной блокаде" сербской столицы с 7:00 (8:00 мск) пятницы, Нови-Сада — с 6:00 (7:00 мск), города Ниш — с 7:00 (8:00 мск)."Не вступайте в физические или словесные конфликты. Если появится полиция с оснащением для разгона демонстраций, мирно разойдитесь. Можете перейти на другую ближайшую блокаду или вернуться на то же самое место, когда подразделение (полиции. — Прим. ред.) уйдет. Будьте как можно в большей группе", — говорится в заявлении организаторов акции.При этом они призвали единомышленников пропускать через блокированные участки машины скорой помощи, родителей с детьми, беременных, врачей и медработников, курьеров с лекарствами и едой.В крупнейшем районе Нови-Београд (Новый Белград) усиленные наряды полиции охраняют перекресток у факультета драматического искусства, движению транспорта ничего не мешает. Главные улицы — Юрия Гагарина и Омладинских Бригада — также открыты.В другой части сербской столицы — районе Вуков споменик, где расположены несколько факультетов, — демонстранты выкатили мусорные баки, блокировали улицу Рузвельтовой и прилегающие к ней. Они шумят и скандируют. В остальных районах Белграда также перекрывают движение. В среду сербская полиция задержала 79 участников несанкционированных акций, от нападений манифестантов пострадали четверо полицейских. Высшая белградская прокуратура возбудила уголовное дело после того, как аккаунт "Факультет драматического искусства в блокаде" в соцсети Х отметил на карте отделение полиции Савски-Венац с угрожающим призывом.Беспорядки в Сербии
БЕЛГРАД, 4 июл — РИА Новости. Протестующие перекрывают трассы в Белграде, Нови-Саде, Нови-Пазаре и других городах, сообщается в аккаунте "Студенты в блокаде" в соцсети Х.
Накануне митингующие опубликовали обращение в соцсетях, в котором призвали байкеров, таксистов, аграриев и ветеранов к "тотальной блокаде" сербской столицы с 7:00 (8:00 мск) пятницы, Нови-Сада — с 6:00 (7:00 мск), города Ниш — с 7:00 (8:00 мск).
"Не вступайте в физические или словесные конфликты. Если появится полиция с оснащением для разгона демонстраций, мирно разойдитесь. Можете перейти на другую ближайшую блокаду или вернуться на то же самое место, когда подразделение (полиции. — Прим. ред.) уйдет. Будьте как можно в большей группе", — говорится в заявлении организаторов акции.
При этом они призвали единомышленников пропускать через блокированные участки машины скорой помощи, родителей с детьми, беременных, врачей и медработников, курьеров с лекарствами и едой.
В крупнейшем районе Нови-Београд (Новый Белград) усиленные наряды полиции охраняют перекресток у факультета драматического искусства, движению транспорта ничего не мешает. Главные улицы — Юрия Гагарина и Омладинских Бригада — также открыты.
В другой части сербской столицы — районе Вуков споменик, где расположены несколько факультетов, — демонстранты выкатили мусорные баки, блокировали улицу Рузвельтовой и прилегающие к ней. Они шумят и скандируют. В остальных районах Белграда также перекрывают движение.
В среду сербская полиция задержала 79 участников несанкционированных акций, от нападений манифестантов пострадали четверо полицейских. Высшая белградская прокуратура возбудила уголовное дело после того, как аккаунт "Факультет драматического искусства в блокаде" в соцсети Х отметил на карте отделение полиции Савски-Венац с угрожающим призывом.
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