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Мерц и Трамп обсудили усиление ПВО Украины, пишет Spiegel - РИА Новости, 04.07.2025
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20:38 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/tramp-2027302472.html
Мерц и Трамп обсудили усиление ПВО Украины, пишет Spiegel
Мерц и Трамп обсудили усиление ПВО Украины, пишет Spiegel - РИА Новости, 04.07.2025
Мерц и Трамп обсудили усиление ПВО Украины, пишет Spiegel
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели в четверг телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалось усиление противовоздушной... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T20:38:00+03:00
2025-07-04T20:38:00+03:00
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БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели в четверг телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалось усиление противовоздушной обороны на Украине, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в германском правительстве. &quot;Федеральный канцлер Фридрих Мерц провел в четверг телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Темой беседы стала ситуация на Украине, включая усиление противовоздушной обороны страны. Кроме того, Мерц и Трамп обменялись мнениями по торговым вопросам&quot;, - пишет издание.По данным Spiegel, президент США никаких обещаний по поводу ПВО не дал, хотя министр обороны ФРГ Борис Писториус еще в мае предложил Вашингтону отдать часть систем Patriot, которые были бы оплачены Германией и переданы Украине. В пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус подтвердил, что Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для их передачи Украине. В четверг газета Bild сообщила со ссылкой на источники в правящих кругах, что правительство Германии хочет договориться с американским минобороны о предоставлении Украине двух систем ПРО Patriot за счет немецкого финансирования. По информации издания, Германия направила США соответствующий запрос еще несколько недель назад по просьбе Украины и теперь опасается отказа в свете приостановки американцами поставок вооружений. Ранее сообщалось, что МИД и министерство обороны дали старт инициативе о поиске систем ПРО и ПВО, от которых в пользу Украины могли бы отказаться союзники по НАТО. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006068542.html
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в мире, украина, германия, сша, фридрих мерц, дональд трамп, борис писториус, нато, politico
В мире, Украина, Германия, США, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Борис Писториус, НАТО, Politico
Мерц и Трамп обсудили усиление ПВО Украины, пишет Spiegel

Spiegel: Мерц и Трамп обсудили усиление ПВО на Украине и торговые вопросы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели в четверг телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалось усиление противовоздушной обороны на Украине, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в германском правительстве.
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"Федеральный канцлер Фридрих Мерц провел в четверг телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Темой беседы стала ситуация на Украине, включая усиление противовоздушной обороны страны. Кроме того, Мерц и Трамп обменялись мнениями по торговым вопросам", - пишет издание.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки систем ПВО
19 марта, 20:43
По данным Spiegel, президент США никаких обещаний по поводу ПВО не дал, хотя министр обороны ФРГ Борис Писториус еще в мае предложил Вашингтону отдать часть систем Patriot, которые были бы оплачены Германией и переданы Украине.
В пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус подтвердил, что Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для их передачи Украине.
В четверг газета Bild сообщила со ссылкой на источники в правящих кругах, что правительство Германии хочет договориться с американским минобороны о предоставлении Украине двух систем ПРО Patriot за счет немецкого финансирования. По информации издания, Германия направила США соответствующий запрос еще несколько недель назад по просьбе Украины и теперь опасается отказа в свете приостановки американцами поставок вооружений.
Ранее сообщалось, что МИД и министерство обороны дали старт инициативе о поиске систем ПРО и ПВО, от которых в пользу Украины могли бы отказаться союзники по НАТО.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Трамп одобрил передачу Киеву ПВО Patriot, утверждают на Украине
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Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
США рассмотрят возможность поставки Украине комплексов Patriot
25 июня, 17:38
 
В миреУкраинаГерманияСШАФридрих МерцДональд ТрампБорис ПисториусНАТОPolitico
 
 
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