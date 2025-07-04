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Трамп и Зеленский провели очень важный разговор, заявил Ермак - РИА Новости, 04.07.2025
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17:01 04.07.2025 (обновлено: 18:00 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/tramp-2027238604.html
Трамп и Зеленский провели очень важный разговор, заявил Ермак
Трамп и Зеленский провели очень важный разговор, заявил Ермак - РИА Новости, 04.07.2025
Трамп и Зеленский провели очень важный разговор, заявил Ермак
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский поговорили по телефону, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:01:00+03:00
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владимир зеленский
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский поговорили по телефону, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. "Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали — совсем скоро", — написал он в Telegram-канале. Имен он не назвал, но, по информации СМИ, Трамп и Зеленский собирались обсудить приостановку американской военной помощи.Первого июля издание Politico сообщило, что США прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы из-за опасений, что запасы оружия в самих Штатах слишком сократились.Как утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка этих поставок не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил на это, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20250704/ssha-2026936170.html
https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027085295.html
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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак
Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Андрей Ермак
Трамп и Зеленский провели очень важный разговор, заявил Ермак

Ермак: Трамп и Зеленский провели очень важный телефонный разговор

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский поговорили по телефону, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
"Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали — совсем скоро", — написал он в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Теперь официально: США все же "слили" Украину и Европу
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Имен он не назвал, но, по информации СМИ, Трамп и Зеленский собирались обсудить приостановку американской военной помощи.
Первого июля издание Politico сообщило, что США прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы из-за опасений, что запасы оружия в самих Штатах слишком сократились.
Как утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка этих поставок не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил на это, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Плакат с карикатурой на Зеленского и Мадьяра - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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УкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампАндрей Ермак
 
 
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