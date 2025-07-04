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В Кремле ответили на слова Трампа про отсутствие прогресса по Украине - РИА Новости, 04.07.2025
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12:59 04.07.2025 (обновлено: 13:39 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/tramp-2027157419.html
В Кремле ответили на слова Трампа про отсутствие прогресса по Украине
В Кремле ответили на слова Трампа про отсутствие прогресса по Украине - РИА Новости, 04.07.2025
В Кремле ответили на слова Трампа про отсутствие прогресса по Украине
Москва внимательно относится ко всем заявлениям президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:59:00+03:00
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москва
сша
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва внимательно относится ко всем заявлениям президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы США об отсутствии прогресса по Украине."Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа", - сказал Песков журналистам. ​Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся в четверг.
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украина, москва, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, россия
Украина, Москва, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
В Кремле ответили на слова Трампа про отсутствие прогресса по Украине

Песков: Россия внимательно относится ко всем заявлениям Трампа

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва внимательно относится ко всем заявлениям президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы США об отсутствии прогресса по Украине.
"Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа", - сказал Песков журналистам. ​
Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся в четверг.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Песков: Путин рассказал Трампу о согласовании новой встречи с Украиной
Вчера, 12:57
 
УкраинаМоскваСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссия
 
 
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