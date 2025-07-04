https://ria.ru/20250704/tramp-2027157419.html

В Кремле ответили на слова Трампа про отсутствие прогресса по Украине

В Кремле ответили на слова Трампа про отсутствие прогресса по Украине - РИА Новости, 04.07.2025

В Кремле ответили на слова Трампа про отсутствие прогресса по Украине

Москва внимательно относится ко всем заявлениям президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:59:00+03:00

2025-07-04T12:59:00+03:00

2025-07-04T13:39:00+03:00

украина

москва

сша

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва внимательно относится ко всем заявлениям президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы США об отсутствии прогресса по Украине."Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа", - сказал Песков журналистам. ​Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся в четверг.

https://ria.ru/20250704/daty-2027156883.html

украина

москва

сша

россия

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украина, москва, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, россия