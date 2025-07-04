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Эксперт рассказал, почему Трамп продолжит поддерживать Украину - РИА Новости, 04.07.2025
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12:46 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/tramp-2027153635.html
Эксперт рассказал, почему Трамп продолжит поддерживать Украину
Эксперт рассказал, почему Трамп продолжит поддерживать Украину - РИА Новости, 04.07.2025
Эксперт рассказал, почему Трамп продолжит поддерживать Украину
Президент США Дональд Трамп продолжит поддерживать Украину, так как он находится в когнитивном тупике и у него нет альтернативного проекта, поделился мнением с... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:46:00+03:00
2025-07-04T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжит поддерживать Украину, так как он находится в когнитивном тупике и у него нет альтернативного проекта, поделился мнением с РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Ранее Трамп заявил журналистам о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся в четверг. "Трамп будет поставлять оружие Украине тем или иным способом. Он не может сдать проект "Украина" в нынешней его конфигурации. Для того чтобы Трамп сдал проект "Украина", нужен альтернативный, который ему должны нарисовать доверенные лица, потому что иначе он все время спотыкается", - сказал Брутер. По словам эксперта, Трамп, с одной стороны, хочет завершения конфликта, с другой стороны, не может его завершить. С третьей стороны, все время натыкается на абсолютно противоположные во многом позиции американской политической элиты, позицию которой полностью разделяет европейская политическая элита. "Он не понимает, что в этой ситуации делать. Естественно, he is not excited. Он находится в когнитивном тупике", - указал Брутер.
https://ria.ru/20250704/ssha-2026936170.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир брутер, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Брутер, Владимир Путин
Эксперт рассказал, почему Трамп продолжит поддерживать Украину

Брутер: Трамп продолжит поддерживать Украину из-за отсутствия альтернативы

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжит поддерживать Украину, так как он находится в когнитивном тупике и у него нет альтернативного проекта, поделился мнением с РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Ранее Трамп заявил журналистам о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся в четверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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"Трамп будет поставлять оружие Украине тем или иным способом. Он не может сдать проект "Украина" в нынешней его конфигурации. Для того чтобы Трамп сдал проект "Украина", нужен альтернативный, который ему должны нарисовать доверенные лица, потому что иначе он все время спотыкается", - сказал Брутер.
По словам эксперта, Трамп, с одной стороны, хочет завершения конфликта, с другой стороны, не может его завершить. С третьей стороны, все время натыкается на абсолютно противоположные во многом позиции американской политической элиты, позицию которой полностью разделяет европейская политическая элита.
"Он не понимает, что в этой ситуации делать. Естественно, he is not excited. Он находится в когнитивном тупике", - указал Брутер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир БрутерВладимир Путин
 
 
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