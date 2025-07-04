Эксперт рассказал, почему Трамп продолжит поддерживать Украину
Брутер: Трамп продолжит поддерживать Украину из-за отсутствия альтернативы
© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжит поддерживать Украину, так как он находится в когнитивном тупике и у него нет альтернативного проекта, поделился мнением с РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Ранее Трамп заявил журналистам о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся в четверг.
"Трамп будет поставлять оружие Украине тем или иным способом. Он не может сдать проект "Украина" в нынешней его конфигурации. Для того чтобы Трамп сдал проект "Украина", нужен альтернативный, который ему должны нарисовать доверенные лица, потому что иначе он все время спотыкается", - сказал Брутер.
По словам эксперта, Трамп, с одной стороны, хочет завершения конфликта, с другой стороны, не может его завершить. С третьей стороны, все время натыкается на абсолютно противоположные во многом позиции американской политической элиты, позицию которой полностью разделяет европейская политическая элита.
"Он не понимает, что в этой ситуации делать. Естественно, he is not excited. Он находится в когнитивном тупике", - указал Брутер.