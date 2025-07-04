https://ria.ru/20250704/tramp-2027122210.html

Уиткофф выступил за снятие санкций с российской энергетики, пишут СМИ

Уиткофф выступил за снятие санкций с российской энергетики, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2025

Уиткофф выступил за снятие санкций с российской энергетики, пишут СМИ

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с России, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:00:00+03:00

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2025-07-04T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с России, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. В мае президент США Дональд Трамп заявил после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, что Россия заинтересована в масштабной торговле с Соединенными Штатами после окончания конфликта на Украине. По данным издания, в администрации Трампа спорят по поводу дальнейшего развития торговых отношений с РФ. "Уиткофф хочет добиться снятия энергетических санкций с России", - говорится в публикации. При этом, как отмечает газета, министр внутренних дел США Даг Бургум скорее выступает за то, чтобы "вытеснить" РФ и за ее счет нарастить американский экспорт.

https://ria.ru/20250703/ssha-2027059604.html

https://ria.ru/20250702/zaharova-2026782140.html

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россия, сша, украина, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, politico, в мире