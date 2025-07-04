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Уиткофф выступил за снятие санкций с российской энергетики, пишут СМИ
Уиткофф выступил за снятие санкций с российской энергетики, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2025
Уиткофф выступил за снятие санкций с российской энергетики, пишут СМИ
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с России, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:00:00+03:00
2025-07-04T11:00:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с России, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. В мае президент США Дональд Трамп заявил после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, что Россия заинтересована в масштабной торговле с Соединенными Штатами после окончания конфликта на Украине. По данным издания, в администрации Трампа спорят по поводу дальнейшего развития торговых отношений с РФ. "Уиткофф хочет добиться снятия энергетических санкций с России", - говорится в публикации. При этом, как отмечает газета, министр внутренних дел США Даг Бургум скорее выступает за то, чтобы "вытеснить" РФ и за ее счет нарастить американский экспорт.
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россия, сша, украина, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, politico, в мире
Россия, США, Украина, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин, Politico, В мире
Уиткофф выступил за снятие санкций с российской энергетики, пишут СМИ
Politico: Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с РФ