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Уиткофф выступил за снятие санкций с российской энергетики, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2025
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11:00 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/tramp-2027122210.html
Уиткофф выступил за снятие санкций с российской энергетики, пишут СМИ
Уиткофф выступил за снятие санкций с российской энергетики, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2025
Уиткофф выступил за снятие санкций с российской энергетики, пишут СМИ
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с России, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.07.2025
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politico
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с России, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. В мае президент США Дональд Трамп заявил после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, что Россия заинтересована в масштабной торговле с Соединенными Штатами после окончания конфликта на Украине. По данным издания, в администрации Трампа спорят по поводу дальнейшего развития торговых отношений с РФ. "Уиткофф хочет добиться снятия энергетических санкций с России", - говорится в публикации. При этом, как отмечает газета, министр внутренних дел США Даг Бургум скорее выступает за то, чтобы "вытеснить" РФ и за ее счет нарастить американский экспорт.
https://ria.ru/20250703/ssha-2027059604.html
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россия, сша, украина, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, politico, в мире
Россия, США, Украина, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин, Politico, В мире
Уиткофф выступил за снятие санкций с российской энергетики, пишут СМИ

Politico: Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с РФ

© AP Photo / Evelyn HocksteinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с России, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
В мае президент США Дональд Трамп заявил после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, что Россия заинтересована в масштабной торговле с Соединенными Штатами после окончания конфликта на Украине.
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По данным издания, в администрации Трампа спорят по поводу дальнейшего развития торговых отношений с РФ. "Уиткофф хочет добиться снятия энергетических санкций с России", - говорится в публикации.
При этом, как отмечает газета, министр внутренних дел США Даг Бургум скорее выступает за то, чтобы "вытеснить" РФ и за ее счет нарастить американский экспорт.
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