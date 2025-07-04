https://ria.ru/20250704/tramp-2027082269.html

Демократы заявили о подорожании потребительской корзины из-за пошлин Трампа

Демократы заявили о подорожании потребительской корзины из-за пошлин Трампа - РИА Новости, 04.07.2025

Демократы заявили о подорожании потребительской корзины из-за пошлин Трампа

Цены на пиво и набор продуктов питания для пикника выросли в США в преддверии Дня независимости на фоне тарифной политики американского президента Дональда... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T04:37:00+03:00

2025-07-04T04:37:00+03:00

2025-07-04T04:37:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Цены на пиво и набор продуктов питания для пикника выросли в США в преддверии Дня независимости на фоне тарифной политики американского президента Дональда Трампа, следует из отчета Объединенного экономического комитета конгресса, представленного демократами. "Объединенный экономический комитет конгресса (фракция меньшинства) проанализировал последние доступные данные индекса потребительских цен и установил, что общая стоимость стандартного набора продуктов для пикника увеличилась на 12,7% в годовом исчислении после того, как Трамп объявил 2 апреля так называемые тарифы в честь "Дня освобождения" почти для всех стран", - говорится в отчете. Как следует из отчета, в мае 2025 года цены на говядину и мороженое, самые популярные продукты в это время года, достигли самых высоких значений за всю историю наблюдений. Рост цен также коснулся и других категорий товаров, таких как принадлежности для гриля, солнцезащитные кремы и одноразовая посуда. Стоимость пикника на 10 человек впервые превысит 100 долларов. Утверждается, что повышение тарифов также стало причиной увеличения расходов для пивоваренных заводов. Из-за роста цен на сталь и алюминий популярные марки американского пива, такие как Miller Lite и Coors Light, подорожали на 13%. Импортное пиво, включая Peroni и Modelo, стало дороже на 9,5% - 10,5%. Трамп 2 апреля 2025 года объявил о введении пошлин на товары торговых партнеров страны в рамках так называемого "Дня освобождения". Некоторые из установленных тарифов: для китайских товаров - 34%, для ЕС - 20%, для Великобритании - 10%.

https://ria.ru/20250703/minfin-2026981663.html

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сша, великобритания, дональд трамп, евросоюз