https://ria.ru/20250704/tramp-2027080732.html

Трамп назвал свой бюджетный законопроект "лучшим подарком" для США

Трамп назвал свой бюджетный законопроект "лучшим подарком" для США - РИА Новости, 04.07.2025

Трамп назвал свой бюджетный законопроект "лучшим подарком" для США

Одобренный конгрессом США законопроект о расходах и налогах – "лучший подарок" на день рождения Америки, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T03:59:00+03:00

2025-07-04T03:59:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 4 июл – РИА Новости. Одобренный конгрессом США законопроект о расходах и налогах – "лучший подарок" на день рождения Америки, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее в четверг палата представителей конгресса США вслед за сенатом приняла законопроект о расходах и налогах. Трамп, как ожидается, подпишет документ в пятницу, в День Независимости. "Не могло быть лучшего подарка ко дню рождения Америки, чем феноменальная победа, которую мы одержали всего несколько часов назад, когда Конгресс принял этот единый, большой, красивый законопроект, чтобы снова сделать Америку великой", – сказал Трамп на митинге в штате Айова, кадры транслировали СМИ. Законопроект предполагает увеличение потолка государственного долга США на 5 триллионов долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов, при этом предлагается сохранить налоговые льготы, действовавшие с первого срока президентства Трампа. По оценкам бюджетного управления конгресса, это может привести к увеличению национального долга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов американцев медицинского страхования.

https://ria.ru/20250703/putin-2027042307.html

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