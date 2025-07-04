https://ria.ru/20250704/tramp-2027079494.html

"Утомил": в США обрушились на Трампа из-за решения по Украине

"Утомил": в США обрушились на Трампа из-за решения по Украине - РИА Новости, 04.07.2025

"Утомил": в США обрушились на Трампа из-за решения по Украине

Президент США Дональд Трамп должен пересмотреть свое решение на продолжение поставок оружия Киеву, если хочет выйти победителем из украинского конфликта, заявил РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T03:22:00+03:00

2025-07-04T03:22:00+03:00

2025-07-04T03:24:00+03:00

сша

украина

киев

дональд трамп

дэниел дэвис

в мире

politico

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027073288_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e92de1811578e460cd90c3466f16a991.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен пересмотреть свое решение на продолжение поставок оружия Киеву, если хочет выйти победителем из украинского конфликта, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Если он (Трамп — Прим. Ред.) думает, что одержит победу в этом (конфликте — Прим. Ред.) и выйдет из него в хорошем свете, то ему следует пересмотреть свое решение", — сказал он.По словам подполковника, Трамп дал уже достаточно обещаний, которые не были исполнены, в том числе и ключевое — остановить украинский конфликт за день."Он (Трамп — Прим. Ред) уже настолько утомил свое население, своих сторонников, но тем не менее продолжает делать свои заявления", — отметил Дэвис.Сегодня президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.

https://ria.ru/20250704/usloviya-2027072506.html

https://ria.ru/20250703/mironov-2027056075.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, киев, дональд трамп, дэниел дэвис, в мире, politico, nbc, владимир путин