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"Утомил": в США обрушились на Трампа из-за решения по Украине - РИА Новости, 04.07.2025
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03:22 04.07.2025 (обновлено: 03:24 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/tramp-2027079494.html
"Утомил": в США обрушились на Трампа из-за решения по Украине
"Утомил": в США обрушились на Трампа из-за решения по Украине - РИА Новости, 04.07.2025
"Утомил": в США обрушились на Трампа из-за решения по Украине
Президент США Дональд Трамп должен пересмотреть свое решение на продолжение поставок оружия Киеву, если хочет выйти победителем из украинского конфликта, заявил РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T03:22:00+03:00
2025-07-04T03:24:00+03:00
сша
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен пересмотреть свое решение на продолжение поставок оружия Киеву, если хочет выйти победителем из украинского конфликта, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Если он (Трамп — Прим. Ред.) думает, что одержит победу в этом (конфликте — Прим. Ред.) и выйдет из него в хорошем свете, то ему следует пересмотреть свое решение", — сказал он.По словам подполковника, Трамп дал уже достаточно обещаний, которые не были исполнены, в том числе и ключевое — остановить украинский конфликт за день."Он (Трамп — Прим. Ред) уже настолько утомил свое население, своих сторонников, но тем не менее продолжает делать свои заявления", — отметил Дэвис.Сегодня президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
https://ria.ru/20250704/usloviya-2027072506.html
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сша, украина, киев, дональд трамп, дэниел дэвис, в мире, politico, nbc, владимир путин
США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Дэниел Дэвис, В мире, Politico, NBC, Владимир Путин
"Утомил": в США обрушились на Трампа из-за решения по Украине

Подполковник Дэвис: Трамп должен пересмотреть решение по поставкам оружия Киеву

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на авиабазе Эндрюс
Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на авиабазе Эндрюс - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на авиабазе Эндрюс
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен пересмотреть свое решение на продолжение поставок оружия Киеву, если хочет выйти победителем из украинского конфликта, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Если он (Трамп — Прим. Ред.) думает, что одержит победу в этом (конфликте — Прим. Ред.) и выйдет из него в хорошем свете, то ему следует пересмотреть свое решение", — сказал он.
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По словам подполковника, Трамп дал уже достаточно обещаний, которые не были исполнены, в том числе и ключевое — остановить украинский конфликт за день.
"Он (Трамп — Прим. Ред) уже настолько утомил свое население, своих сторонников, но тем не менее продолжает делать свои заявления", — отметил Дэвис.
Сегодня президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
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СШАУкраинаКиевДональд ТрампДэниел ДэвисВ миреPoliticoNBCВладимир Путин
 
 
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