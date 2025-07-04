Трамп заявил, что Иран готов проводить переговоры с ним напрямую
Трамп: Тегеран готов проводить переговоры с США напрямую
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы готов проводить переговоры с ним напрямую, и отметил, что не хочет вредить Тегерану.
"Иран хочет говорить, и, я думаю, они хотели бы говорить со мной. И пришло время им это сделать. Мы не хотим причинить им вред, мы хотим позволить им снова стать страной", - заявил Трамп журналистам.
Ранее замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран получил через посредников информацию о желании США возобновить переговоры с Ираном, но для этого США должны обеспечить ненападение на исламскую республику в будущем.
Трамп после окончания ирано-израильского конфликта и ответа Тегерана на удары США по иранским ядерным объектам объявил 25 июня о предстоящих на следующей неделе переговорах представителей Соединенных Штатов и исламской республики.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на следующий день - 26 июня - заявил, что Тегеран пока не решил, будет проводить новый раунд переговоров с США или нет, этот вопрос прорабатывается. От отметил, что удары Вашингтона по иранским ядерным объектам усложнили вопрос проведения переговоров.
Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, которые касались ядерной программы Ирана, а также снятия американских санкций с Тегерана. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако не состоялся из-за ирано-израильского конфликта.
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