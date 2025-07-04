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Трамп выразил недовольство положением дел в урегулировании на Украине

Трамп выразил недовольство положением дел в урегулировании на Украине - РИА Новости, 04.07.2025

Трамп выразил недовольство положением дел в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с российским лидером... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T00:24:00+03:00

2025-07-04T00:24:00+03:00

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в мире

украина

дональд трамп

сша

иран

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным не смог достичь прогресса.Телефонный разговор Трампа и Путина состоялся в четверг."Это был довольно долгий звонок. Мы говорили о многом, включая Иран, и мы также говорили о, как вы знаете, войне с Украиной, я этим недоволен... Нет, я не добился никакого прогресса с ним сегодня", - заявил Трамп журналистам.

https://ria.ru/20250704/tramp-2027072243.html

украина

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Полный комментарий Трампа по итогам разговора с Путиным =d89dd Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-04T00:24 true PT0M15S

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в мире, украина, дональд трамп, сша, иран, владимир путин