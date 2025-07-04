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Трамп выразил недовольство положением дел в урегулировании на Украине
Трамп выразил недовольство положением дел в урегулировании на Украине - РИА Новости, 04.07.2025
Трамп выразил недовольство положением дел в урегулировании на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с российским лидером... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T00:24:00+03:00
2025-07-04T00:24:00+03:00
2025-07-04T01:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным не смог достичь прогресса.Телефонный разговор Трампа и Путина состоялся в четверг."Это был довольно долгий звонок. Мы говорили о многом, включая Иран, и мы также говорили о, как вы знаете, войне с Украиной, я этим недоволен... Нет, я не добился никакого прогресса с ним сегодня", - заявил Трамп журналистам.
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Полный комментарий Трампа по итогам разговора с Путиным
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Трамп выразил недовольство положением дел в урегулировании на Украине
Трамп: в урегулировании конфликта на Украине нет прогресса