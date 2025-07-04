https://ria.ru/20250704/tramp--2027166552.html

Трамп объявил о новых пошлинах для десятков стран с 1 августа

Трамп объявил о новых пошлинах для десятков стран с 1 августа - РИА Новости, 04.07.2025

Трамп объявил о новых пошлинах для десятков стран с 1 августа

Вашингтон разошлет иностранным государствам уведомления о новых пошлинах, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:41:00+03:00

2025-07-04T13:41:00+03:00

2025-07-04T15:26:00+03:00

сша

дональд трамп

в мире

экономика

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024587828_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d70d8415ed3326994951541a3ce11037.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Вашингтон разошлет иностранным государствам уведомления о новых пошлинах, заявил президент США Дональд Трамп."Мы начнем отправлять письма разным странам. Завтра отправим десять или двенадцать, а в последующие несколько дней — думаю, к 9 июля — все будут охвачены", — сказал он журналистам.Пошлины начнут действовать с 1 августа и составят от десяти и 40 процентов до 60 или 70. "Это очень важно, это огромные деньги для Америки", — добавил глава Белого дома.О каких государствах идет речь, Трамп не уточнил.Накануне министр финансов США Скотт Бессент предупредил партнеров, чтобы они не затягивали переговоры, иначе импортные пошлины могут вернуться на уровень 2 апреля. Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон ввел взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные ставки. При этом уже через неделю повышение тарифов поставили на паузу, а США начали переговоры со многими торговыми партнерами. По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены за свой счет компенсировать рост издержек. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления Трампа, поскольку ранее он уже не раз смягчал свои меры после резкой реакции инвесторов.Телеканал NBC со ссылкой неназванный высокопоставленный источник сообщал, что американские министры финансов и торговли убеждали президента приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Чиновники в США также выражали опасения, что решение Трампа спровоцирует новый мировой финансовый кризис.

https://ria.ru/20250704/ekspert-2027088168.html

https://ria.ru/20250702/sdelak-2026788762.html

https://ria.ru/20250617/poshliny-2023246614.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, дональд трамп, в мире, экономика, введение трампом пошлин на импорт