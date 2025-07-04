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Трамп объявил о новых пошлинах для десятков стран с 1 августа - РИА Новости, 04.07.2025
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13:41 04.07.2025 (обновлено: 15:26 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/tramp--2027166552.html
Трамп объявил о новых пошлинах для десятков стран с 1 августа
Трамп объявил о новых пошлинах для десятков стран с 1 августа - РИА Новости, 04.07.2025
Трамп объявил о новых пошлинах для десятков стран с 1 августа
Вашингтон разошлет иностранным государствам уведомления о новых пошлинах, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:41:00+03:00
2025-07-04T15:26:00+03:00
сша
дональд трамп
в мире
экономика
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Вашингтон разошлет иностранным государствам уведомления о новых пошлинах, заявил президент США Дональд Трамп.&quot;Мы начнем отправлять письма разным странам. Завтра отправим десять или двенадцать, а в последующие несколько дней — думаю, к 9 июля — все будут охвачены&quot;, — сказал он журналистам.Пошлины начнут действовать с 1 августа и составят от десяти и 40 процентов до 60 или 70. "Это очень важно, это огромные деньги для Америки", — добавил глава Белого дома.О каких государствах идет речь, Трамп не уточнил.Накануне министр финансов США Скотт Бессент предупредил партнеров, чтобы они не затягивали переговоры, иначе импортные пошлины могут вернуться на уровень 2 апреля. Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон ввел взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные ставки. При этом уже через неделю повышение тарифов поставили на паузу, а США начали переговоры со многими торговыми партнерами. По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены за свой счет компенсировать рост издержек. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления Трампа, поскольку ранее он уже не раз смягчал свои меры после резкой реакции инвесторов.Телеканал NBC со ссылкой неназванный высокопоставленный источник сообщал, что американские министры финансов и торговли убеждали президента приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Чиновники в США также выражали опасения, что решение Трампа спровоцирует новый мировой финансовый кризис.
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сша, дональд трамп, в мире, экономика, введение трампом пошлин на импорт
США, Дональд Трамп, В мире, Экономика, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп объявил о новых пошлинах для десятков стран с 1 августа

Трамп объявил о введении с 1 августа новых импортных пошлин в размере 10-70%

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Вашингтон разошлет иностранным государствам уведомления о новых пошлинах, заявил президент США Дональд Трамп.
«

"Мы начнем отправлять письма разным странам. Завтра отправим десять или двенадцать, а в последующие несколько дней — думаю, к 9 июля — все будут охвачены", — сказал он журналистам.

Флаг США - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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Пошлины начнут действовать с 1 августа и составят от десяти и 40 процентов до 60 или 70.
"Это очень важно, это огромные деньги для Америки", — добавил глава Белого дома.
О каких государствах идет речь, Трамп не уточнил.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Трамп заявил о заключении очередной торговой сделки
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Накануне министр финансов США Скотт Бессент предупредил партнеров, чтобы они не затягивали переговоры, иначе импортные пошлины могут вернуться на уровень 2 апреля.

Торговые пошлины Трампа

После возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон ввел взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные ставки. При этом уже через неделю повышение тарифов поставили на паузу, а США начали переговоры со многими торговыми партнерами.
По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены за свой счет компенсировать рост издержек. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления Трампа, поскольку ранее он уже не раз смягчал свои меры после резкой реакции инвесторов.
Телеканал NBC со ссылкой неназванный высокопоставленный источник сообщал, что американские министры финансов и торговли убеждали президента приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Чиновники в США также выражали опасения, что решение Трампа спровоцирует новый мировой финансовый кризис.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Эксперты оценили влияние торговых пошлин Трампа на Россию
17 июня, 05:42
 
СШАДональд ТрампВ миреЭкономикаВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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