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В Красноярском крае откачали топливо с пострадавшего судна - РИА Новости, 04.07.2025
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05:27 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/toplivo-2027084202.html
В Красноярском крае откачали топливо с пострадавшего судна
В Красноярском крае откачали топливо с пострадавшего судна - РИА Новости, 04.07.2025
В Красноярском крае откачали топливо с пострадавшего судна
Топливо с пострадавшего судна на Енисее в Красноярском крае полностью откачано, в субботу судно перегонят в ремонтные доки, сообщил глава Казачинского района... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T05:27:00+03:00
2025-07-04T05:27:00+03:00
происшествия
жкх
красноярский край
енисейский район
россия
западно-сибирская транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 4 июл - РИА Новости. Топливо с пострадавшего судна на Енисее в Красноярском крае полностью откачано, в субботу судно перегонят в ремонтные доки, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских. "Пострадавшее судно находится на плаву и достигло необходимой осадки для транспортировки. Завтра его начнут перегонять в Галанино для ремонта. За последние два дня завершена полная откачка дизельного топлива", - написал Озерских в своем Telegram-канале. По его словам, на месте ЧП организована круглосуточная работа по выявлению возможного попадания нефтепродуктов в акваторию и прибрежную зону реки Енисей. В настоящее время следов загрязнения не обнаружено. Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. Позже стало известно о 30 тоннах. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и было частично затоплено. В краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство". Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ.
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происшествия, жкх, красноярский край, енисейский район, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Красноярский край, Енисейский район, Россия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае откачали топливо с пострадавшего судна

Озерских: топливо с пострадавшего на Енисее судна полностью откачано

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПотерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей
Потерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Потерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 4 июл - РИА Новости. Топливо с пострадавшего судна на Енисее в Красноярском крае полностью откачано, в субботу судно перегонят в ремонтные доки, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских.
"Пострадавшее судно находится на плаву и достигло необходимой осадки для транспортировки. Завтра его начнут перегонять в Галанино для ремонта. За последние два дня завершена полная откачка дизельного топлива", - написал Озерских в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте ЧП организована круглосуточная работа по выявлению возможного попадания нефтепродуктов в акваторию и прибрежную зону реки Енисей. В настоящее время следов загрязнения не обнаружено.
Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. Позже стало известно о 30 тоннах. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и было частично затоплено. В краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство". Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ.
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ПроисшествияЖКХКрасноярский крайЕнисейский районРоссияЗападно-Сибирская транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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