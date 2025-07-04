В Красноярском крае откачали топливо с пострадавшего судна
Озерских: топливо с пострадавшего на Енисее судна полностью откачано
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПотерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей
Потерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 4 июл - РИА Новости. Топливо с пострадавшего судна на Енисее в Красноярском крае полностью откачано, в субботу судно перегонят в ремонтные доки, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских.
"Пострадавшее судно находится на плаву и достигло необходимой осадки для транспортировки. Завтра его начнут перегонять в Галанино для ремонта. За последние два дня завершена полная откачка дизельного топлива", - написал Озерских в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте ЧП организована круглосуточная работа по выявлению возможного попадания нефтепродуктов в акваторию и прибрежную зону реки Енисей. В настоящее время следов загрязнения не обнаружено.
Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. Позже стало известно о 30 тоннах. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и было частично затоплено. В краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство". Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ.