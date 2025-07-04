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Тело вице-президента "Транснефти" Бадалова нашли возле дома в Москве - РИА Новости, 04.07.2025
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10:24 04.07.2025 (обновлено: 15:35 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/telo--2027111686.html
Тело вице-президента "Транснефти" Бадалова нашли возле дома в Москве
Тело вице-президента "Транснефти" Бадалова нашли возле дома в Москве - РИА Новости, 04.07.2025
Тело вице-президента "Транснефти" Бадалова нашли возле дома в Москве
Тело вице-президента "Транснефти" Андрея Бадалова обнаружено возле жилого дома на Рублевском шоссе на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:24:00+03:00
2025-07-04T15:35:00+03:00
москва
рублевское шоссе
транснефть
происшествия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Тело вице-президента "Транснефти" Андрея Бадалова обнаружено возле жилого дома на Рублевском шоссе на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, на момент происшествия в квартире находились его жена и две дочери, с ними работают психологи. К работе также приступила следственно-оперативная группа. "С глубоким прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине Андрея Юрьевича Бадалова", — сообщила позже "Транснефть".Бадалов пришел в компанию в 2021 году, занимался комплексной цифровизацией и автоматизацией производственных процессов в масштабах всей системы трубопроводного транспорта. "Андрею Юрьевичу Бадалову было 62 года. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", — добавили в компании.
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москва, рублевское шоссе, транснефть, происшествия
Москва, Рублевское шоссе, Транснефть, Происшествия
Тело вице-президента "Транснефти" Бадалова нашли возле дома в Москве

Тело вице-президента "Транснефти" Бадалова нашли возле дома на западе Москвы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАндрей Бадалов
Андрей Бадалов - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Тело вице-президента "Транснефти" Андрея Бадалова обнаружено возле жилого дома на Рублевском шоссе на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По его словам, на момент происшествия в квартире находились его жена и две дочери, с ними работают психологи. К работе также приступила следственно-оперативная группа.
"С глубоким прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине Андрея Юрьевича Бадалова", — сообщила позже "Транснефть".
Бадалов пришел в компанию в 2021 году, занимался комплексной цифровизацией и автоматизацией производственных процессов в масштабах всей системы трубопроводного транспорта. "Андрею Юрьевичу Бадалову было 62 года. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", — добавили в компании.
 
МоскваРублевское шоссеТранснефтьПроисшествия
 
 
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