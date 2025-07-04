https://ria.ru/20250704/svet-2027177669.html

В Чехии произошло масштабное отключение света

В Чехии произошло масштабное отключение света - РИА Новости, 04.07.2025

В Чехии произошло масштабное отключение света

Несколько районов Чехии, в том числе столица страны Прага, столкнулись с масштабным отключением электроэнергии, сообщило издание Novinky со ссылкой на полицию и РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:09:00+03:00

2025-07-04T14:09:00+03:00

2025-07-04T16:24:00+03:00

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ПРАГА, 4 июл — РИА Новости. Несколько районов Чехии, в том числе столица страны Прага, столкнулись с масштабным отключением электроэнергии, сообщило издание Novinky со ссылкой на полицию и управление пожарной охраны. "Отключение электроэнергии произошло в различных частях Праги — как в центре, в частности на Вацлавской площади, так и на окраинах города", — говорится в публикации.Подробности:Немногим позже оператор электросетей CEPS сообщил, что все подстанции, оставшиеся без напряжения, снова заработали.Блэкауты в ЕвропеВ конце апреля без света осталась значительная часть Испании: Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Отключения наблюдались также в Андорре, Португалии и на юге Франции. Во многих городах оказалось парализованным движение транспорта, не было сотовой связи и интернета, остановились заводы. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Блэкаут продлился 36 часов, экономические потери только для Испании оценили в 4,5 миллиарда евро.Спустя почти месяц масштабное отключение электроэнергии произошло во французском департаменте Приморские Альпы. Без света остались 160 тысяч домов, на Каннском кинофестивале пришлось прервать показ фильма. Причиной блэкаута стали пожар на одной из электроподстанций и повреждение опоры ЛЭП. Ответственность за это взяли на себя две анонимные группировки анархистов.

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https://ria.ru/20250429/blekaut-2014072642.html

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Блэкаут в Праге Часть страны осталась без электричества. Свет пропал сегодня после обеда. Встали трамваи, метро и троллейбусы. Не работают банкоматы. Барберы замечены на улице. Аэропорт Праги пока работает без перебоев. Предварительно, причиной стала неисправность части подстанции в Ходове. Власти сообщили, что на данный момент нет информации о том, что за блэкаутом может стоять кибер- или террористическая атака. 2025-07-04T14:09 true PT0M28S

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в мире, прага, петр фиала