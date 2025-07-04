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В Шахтах более шести тысяч человек остались без света после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:19 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/svet-2027091899.html
В Шахтах более шести тысяч человек остались без света после атаки БПЛА
В Шахтах более шести тысяч человек остались без света после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
В Шахтах более шести тысяч человек остались без света после атаки БПЛА
Более шести тысяч человек остались без электричества в ростовских Шахтах из-за атаки БПЛА, в нескольких домах возле трансформаторной подстанции повреждены окна, РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T08:19:00+03:00
2025-07-04T08:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
шахты
ростовская область
юрий слюсарь
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более шести тысяч человек остались без электричества в ростовских Шахтах из-за атаки БПЛА, в нескольких домах возле трансформаторной подстанции повреждены окна, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью ПВО сбила над Ростовской областью 26 БПЛА. "В Шахтах в результате атаки произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции. Без света остались почти две тысячи частных домов, где живут более шести тысяч человек. В нескольких домах возле подстанции повреждены окна. Пострадавших среди людей нет", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале. Он добавил, что на месте работают все экстренные службы, для обезвреживания обломков БПЛА вызвана бригада саперов.
https://ria.ru/20250704/sergiev-posad-2027090456.html
https://ria.ru/20250703/ataki-2026913722.html
шахты
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шахты, ростовская область, юрий слюсарь , министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шахты, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Шахтах более шести тысяч человек остались без света после атаки БПЛА

Более 6 тыс человек остались без электричества в Шахтах из-за атаки БПЛА

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более шести тысяч человек остались без электричества в ростовских Шахтах из-за атаки БПЛА, в нескольких домах возле трансформаторной подстанции повреждены окна, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью ПВО сбила над Ростовской областью 26 БПЛА.
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Шахтах в результате атаки произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции. Без света остались почти две тысячи частных домов, где живут более шести тысяч человек. В нескольких домах возле подстанции повреждены окна. Пострадавших среди людей нет", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на месте работают все экстренные службы, для обезвреживания обломков БПЛА вызвана бригада саперов.
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Специальная военная операция на УкраинеШахтыРостовская областьЮрий СлюсарьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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