https://ria.ru/20250704/svet-2027091899.html

В Шахтах более шести тысяч человек остались без света после атаки БПЛА

В Шахтах более шести тысяч человек остались без света после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025

В Шахтах более шести тысяч человек остались без света после атаки БПЛА

Более шести тысяч человек остались без электричества в ростовских Шахтах из-за атаки БПЛА, в нескольких домах возле трансформаторной подстанции повреждены окна, РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T08:19:00+03:00

2025-07-04T08:19:00+03:00

2025-07-04T08:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

шахты

ростовская область

юрий слюсарь

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более шести тысяч человек остались без электричества в ростовских Шахтах из-за атаки БПЛА, в нескольких домах возле трансформаторной подстанции повреждены окна, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью ПВО сбила над Ростовской областью 26 БПЛА. "В Шахтах в результате атаки произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции. Без света остались почти две тысячи частных домов, где живут более шести тысяч человек. В нескольких домах возле подстанции повреждены окна. Пострадавших среди людей нет", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале. Он добавил, что на месте работают все экстренные службы, для обезвреживания обломков БПЛА вызвана бригада саперов.

https://ria.ru/20250704/sergiev-posad-2027090456.html

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шахты, ростовская область, юрий слюсарь , министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия