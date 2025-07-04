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Тридцать жителей Курской области еще находятся в Сумах, заявила Москалькова - РИА Новости, 04.07.2025
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18:20 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/sumy-2027268284.html
Тридцать жителей Курской области еще находятся в Сумах, заявила Москалькова
Тридцать жителей Курской области еще находятся в Сумах, заявила Москалькова - РИА Новости, 04.07.2025
Тридцать жителей Курской области еще находятся в Сумах, заявила Москалькова
Тридцать жителей Курской области остаются в Сумах, Россия делает все возможное, чтобы их вернуть, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:20:00+03:00
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россия
курская область
татьяна москалькова
сумы
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Тридцать жителей Курской области остаются в Сумах, Россия делает все возможное, чтобы их вернуть, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Тридцать жителей Курской области по-прежнему находятся в Сумах. Будем делать все возможное, чтобы их вернуть", - сказала Москалькова. Кроме того, федеральный омбудсмен поблагодарила президента России Владимира Путина, Минобороны РФ, а также всех, кто участвует в процессе возвращения курян в РФ.
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россия, курская область, татьяна москалькова, сумы
Россия, Курская область, Татьяна Москалькова, Сумы
Тридцать жителей Курской области еще находятся в Сумах, заявила Москалькова

Омбудсмен Москалькова: тридцать жителей Курской области остаются в Сумах

© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Тридцать жителей Курской области остаются в Сумах, Россия делает все возможное, чтобы их вернуть, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Тридцать жителей Курской области по-прежнему находятся в Сумах. Будем делать все возможное, чтобы их вернуть", - сказала Москалькова.
Кроме того, федеральный омбудсмен поблагодарила президента России Владимира Путина, Минобороны РФ, а также всех, кто участвует в процессе возвращения курян в РФ.
Шесть человек вернулись в Курскую область 29 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Москалькова рассказала о возвращении курских жителей, вывезенных на Украину
29 мая, 12:53
 
РоссияКурская областьТатьяна МоскальковаСумы
 
 
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