https://ria.ru/20250704/sumy-2027268284.html

Тридцать жителей Курской области еще находятся в Сумах, заявила Москалькова

Тридцать жителей Курской области еще находятся в Сумах, заявила Москалькова - РИА Новости, 04.07.2025

Тридцать жителей Курской области еще находятся в Сумах, заявила Москалькова

Тридцать жителей Курской области остаются в Сумах, Россия делает все возможное, чтобы их вернуть, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:20:00+03:00

2025-07-04T18:20:00+03:00

2025-07-04T18:20:00+03:00

россия

курская область

татьяна москалькова

сумы

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Тридцать жителей Курской области остаются в Сумах, Россия делает все возможное, чтобы их вернуть, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Тридцать жителей Курской области по-прежнему находятся в Сумах. Будем делать все возможное, чтобы их вернуть", - сказала Москалькова. Кроме того, федеральный омбудсмен поблагодарила президента России Владимира Путина, Минобороны РФ, а также всех, кто участвует в процессе возвращения курян в РФ.

https://ria.ru/20250529/vozvraschenie-2019751122.html

россия

курская область

сумы

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россия, курская область, татьяна москалькова, сумы