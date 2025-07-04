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Пензенского бизнесмена Фомина задержали по новому делу об афере - РИА Новости, 04.07.2025
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22:29 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/sud-2027314449.html
Пензенского бизнесмена Фомина задержали по новому делу об афере
Пензенского бизнесмена Фомина задержали по новому делу об афере - РИА Новости, 04.07.2025
Пензенского бизнесмена Фомина задержали по новому делу об афере
Пензенский бизнесмен Олег Фомин, которого суд освободил из-под стражи по делу о мошенничестве с причинением ущерба Пензе на сумму не менее 16 миллионов рублей,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T22:29:00+03:00
2025-07-04T22:29:00+03:00
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САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Пензенский бизнесмен Олег Фомин, которого суд освободил из-под стражи по делу о мошенничестве с причинением ущерба Пензе на сумму не менее 16 миллионов рублей, задержан по новому делу об афере на сумму свыше 161 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ранее Пензенский областной суд сообщил, что Фомин был задержан 19 июня по делу о мошенничестве с причинением ущерба Пензе на сумму не менее 16 миллионов рублей. Бизнесмену было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере". Первомайский районный суд Пензы 24 июня заключил Фомина под стражу до 19 августа, однако в пятницу областной суд решил перевести обвиняемого под домашний арест, поскольку он возместил муниципалитету ущерб на 16 миллионов рублей. "Когда Фомин выходил из следственного изолятора, где он содержался, он был задержан сотрудниками правоохранительного блока в рамках нового возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ, где ему инкриминируется нанесение ущерба в особо крупном размере - более 161 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что фигурант дела будет находиться в изоляторе временного содержания, после чего следствие выйдет с ходатайством о заключении его под стражу в рамках нового дела. По информации на сайте областного правительства, в день задержания 19 июня глава группы компаний "Дилижанс" Олег Фомин принимал участие во встрече представителей транспортной отрасли региона с делегацией из Китая в губернаторском доме в Пензе. Фомин наряду с министром строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Александром Гришаевым представлял на мероприятии Пензенскую область. Фомин являлся депутатом IV и V созывов Пензенской городской думы. В октябре 2022 года СК РФ сообщил, что в 2009 году возглавлявший совет директоров Саратовского авиационного завода, некогда одного из флагманов промышленности региона, Фомин вместе с гендиректором предприятия обвиняются в злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве завода с выводом активов почти на 896 миллионов рублей. Однако позднее об этом деле, расследованием которого занималось Главное следственное управление СК РФ, не сообщалось.
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происшествия, пенза, россия, китай, следственный комитет россии (ск рф), пензенская городская дума
Происшествия, Пенза, Россия, Китай, Следственный комитет России (СК РФ), Пензенская городская дума
Пензенского бизнесмена Фомина задержали по новому делу об афере

Пензенского бизнесмена Фомина задержали по новому делу об афере на 161 млн руб

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
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САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Пензенский бизнесмен Олег Фомин, которого суд освободил из-под стражи по делу о мошенничестве с причинением ущерба Пензе на сумму не менее 16 миллионов рублей, задержан по новому делу об афере на сумму свыше 161 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее Пензенский областной суд сообщил, что Фомин был задержан 19 июня по делу о мошенничестве с причинением ущерба Пензе на сумму не менее 16 миллионов рублей. Бизнесмену было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере". Первомайский районный суд Пензы 24 июня заключил Фомина под стражу до 19 августа, однако в пятницу областной суд решил перевести обвиняемого под домашний арест, поскольку он возместил муниципалитету ущерб на 16 миллионов рублей.
"Когда Фомин выходил из следственного изолятора, где он содержался, он был задержан сотрудниками правоохранительного блока в рамках нового возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ, где ему инкриминируется нанесение ущерба в особо крупном размере - более 161 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что фигурант дела будет находиться в изоляторе временного содержания, после чего следствие выйдет с ходатайством о заключении его под стражу в рамках нового дела.
По информации на сайте областного правительства, в день задержания 19 июня глава группы компаний "Дилижанс" Олег Фомин принимал участие во встрече представителей транспортной отрасли региона с делегацией из Китая в губернаторском доме в Пензе. Фомин наряду с министром строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Александром Гришаевым представлял на мероприятии Пензенскую область.
Фомин являлся депутатом IV и V созывов Пензенской городской думы. В октябре 2022 года СК РФ сообщил, что в 2009 году возглавлявший совет директоров Саратовского авиационного завода, некогда одного из флагманов промышленности региона, Фомин вместе с гендиректором предприятия обвиняются в злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве завода с выводом активов почти на 896 миллионов рублей. Однако позднее об этом деле, расследованием которого занималось Главное следственное управление СК РФ, не сообщалось.
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