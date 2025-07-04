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Суд закрыл банкетный зал в Перми, где отравились более 20 человек - РИА Новости, 04.07.2025
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19:55 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/sud-2027296741.html
Суд закрыл банкетный зал в Перми, где отравились более 20 человек
Суд закрыл банкетный зал в Перми, где отравились более 20 человек - РИА Новости, 04.07.2025
Суд закрыл банкетный зал в Перми, где отравились более 20 человек
Суд закрыл на 90 суток пермский банкетный зал White Hall, более 20 посетителей которого попали к медикам с симптомами пищевого отравления, сообщает пресс-служба РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T19:55:00+03:00
2025-07-04T19:55:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
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пермь
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ПЕРМЬ, 4 июл - РИА Новости. Суд закрыл на 90 суток пермский банкетный зал White Hall, более 20 посетителей которого попали к медикам с симптомами пищевого отравления, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Перми. Ранее СУ СК из-за случаев острой кишечной инфекции у посетителей заведения в центре города возбудило дело по статье о небезопасных услугах. По данным местных СМИ, люди отравились на выпускном вечере. По информации суда, в июне 21 человек обратился к медикам с симптомами острой кишечной инфекции. Заболевшие связывали свое состояние с употреблением кулинарной продукции в банкетном зале (ООО "Вайт холл") на улице Монастырской, 2. Роспотребнадзор проверил это заведение общественного питания. Специалисты выяснили, что к работе в зале допускались официанты без медосмотров и должной подготовки, на некоторых предметах в помещении видны слои жира, пыль и паутина. Также в кафе отсутствовали производственный контроль и регистрация температуры хранения продуктов в холодильниках и на складах, маркировка уборочного инвентаря, не проводилась ежедневная влажная уборка в цехе, где продукты распаковывали и делили на порции. В результате "Вайт холл" была вменена статья 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). "Рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной ответственностью "Вайт холл". Суд приостановил деятельность банкетного зала White Hall на срок 90 суток", - говорится в сообщении. Уточняется, что нарушения со стороны ресторатора создают "реальную угрозу жизни и здоровью людей, могут стать причиной распространения острых кишечных инфекций и неинфекционных заболеваний". Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.
https://ria.ru/20250624/dalnegorsk-2025029051.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Суд закрыл банкетный зал в Перми, где отравились более 20 человек

Суд закрыл на 90 суток банкетный зал в Перми, где отравились более 20 человек

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 4 июл - РИА Новости. Суд закрыл на 90 суток пермский банкетный зал White Hall, более 20 посетителей которого попали к медикам с симптомами пищевого отравления, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Перми.
Ранее СУ СК из-за случаев острой кишечной инфекции у посетителей заведения в центре города возбудило дело по статье о небезопасных услугах. По данным местных СМИ, люди отравились на выпускном вечере.
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По информации суда, в июне 21 человек обратился к медикам с симптомами острой кишечной инфекции. Заболевшие связывали свое состояние с употреблением кулинарной продукции в банкетном зале (ООО "Вайт холл") на улице Монастырской, 2.
Роспотребнадзор проверил это заведение общественного питания. Специалисты выяснили, что к работе в зале допускались официанты без медосмотров и должной подготовки, на некоторых предметах в помещении видны слои жира, пыль и паутина. Также в кафе отсутствовали производственный контроль и регистрация температуры хранения продуктов в холодильниках и на складах, маркировка уборочного инвентаря, не проводилась ежедневная влажная уборка в цехе, где продукты распаковывали и делили на порции. В результате "Вайт холл" была вменена статья 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
"Рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной ответственностью "Вайт холл". Суд приостановил деятельность банкетного зала White Hall на срок 90 суток", - говорится в сообщении.
Уточняется, что нарушения со стороны ресторатора создают "реальную угрозу жизни и здоровью людей, могут стать причиной распространения острых кишечных инфекций и неинфекционных заболеваний".
Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.
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