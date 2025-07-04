Апелляционный суд Армении оставил Карапетяна под арестом
Апелляционный суд Армении оставил в силе арест бизнесмена Карапетяна
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 4 июн - РИА Новости. Апелляционный суд Армении оставил в силе решение суда первой инстанции Еревана о двухмесячном аресте владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна, сообщили в пятницу в судебном департаменте республики.
Ранее защита Карапетяна заявила, что судья Апелляционного суда Армении Армен Даниелян проигнорировал решение предпринимателя отозвать жалобу на свой арест и назначил дату оглашения решения на 4 июля. Двадцать третьего июня Карапетян отозвал жалобу на свой арест, считая позицию судьи Даниеляна провластной, а его решение изначально предсказуемым.
"Апелляционный суд постановил оставить неизменным решение об аресте Карапетяна", - цитирует сообщение департамента Sputnik Армения.
В свою очередь адвокат предпринимателя Рубен Акопян сообщил РИА Новости, что узнал о решении Апелляционного суда из СМИ. По его словам, никаких ожиданий у стороны защиты от Апелляционного суда не было.
Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская