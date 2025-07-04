https://ria.ru/20250704/sud-2027186962.html

Суд в Москве арестовал председателя правления "Румо"

Суд в Москве арестовал председателя правления "Румо" - РИА Новости, 04.07.2025

Суд в Москве арестовал председателя правления "Румо"

Мещанский суд Москвы арестовал председателя правления АО "Румо" Андрея Горшкова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:33:00+03:00

2025-07-04T14:33:00+03:00

2025-07-04T15:54:00+03:00

происшествия

москва

урал

нижний новгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027184850_0:87:660:458_1920x0_80_0_0_093a8b1386c7fcd712a8f396937a6501.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал председателя правления АО "Румо" Андрея Горшкова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании в отношении Горшкова Андрея Юрьевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 01 месяц 10 суток", - сказали в суде. Горшков обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Подробности в суде сообщить отказались. Горшкову по обвинению в мошенничестве может грозить до 10 лет лишения свободы.Также суд арестовал еще троих фигурантов по делу: арбитражного управляющего Союза "Урсо АУ" Эльвиру Шабанову, гендиректора ООО "Двигатель Революции" Игоря Лашманова и Олега Смирнова.Все четверо обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и пособничестве в злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, повлекшем тяжкие последствия.Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих (Союз "УрСО АУ") создана в 2002 году, является первой на Урале и одной из первых в стране зарегистрированных саморегулируемых организаций.ООО "Двигатель Революции" - предшественник АО "Румо", ликвидированный как юрлицо в 2019 году.АО "Румо" - завод энергетического и нефтегазового машиностроения, производитель судовых двигателей внутреннего сгорания, насосов, котлоагрегатов и холодильного оборудования. Расположен в Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20250704/dolzhnost-2027124040.html

https://ria.ru/20250702/minaev-2026756386.html

москва

урал

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, урал, нижний новгород