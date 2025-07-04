https://ria.ru/20250704/sud-2027147729.html

Суд признал запрещенной информацией ответы на ОГЭ на сайтах

Суд признал запрещенной информацией ответы на ОГЭ на сайтах - РИА Новости, 04.07.2025

Суд признал запрещенной информацией ответы на ОГЭ на сайтах

Люблинский суд Москвы признал запрещенной информацией ответы на ОГЭ на сайтах, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:21:00+03:00

2025-07-04T12:21:00+03:00

2025-07-04T12:21:00+03:00

происшествия

москва

основной государственный экзамен (огэ)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Люблинский суд Москвы признал запрещенной информацией ответы на ОГЭ на сайтах, сообщили РИА Новости в суде. "Люблинский районный суд города Москвы удовлетворил административное исковое заявление прокурора и признал информацию, размещенную в информационно-коммуникационной сети интернет, запрещенной к распространению в Российской Федерации", - говорится в сообщении судов. Суд установил, что ряд сайтов публиковали ответы на Основной Государственный Экзамен 2025 года, а также продавали эти данные. Деятельность каких именно сайтов была запрещена - не уточняется. Ранее Останкинский суд Москвы по иску прокурора запретил распространять ответы на ОГЭ, ЕГЭ и другие экзамены Telegram-каналу, который занимался продажей подобных материалов, выяснило в марте РИА Новости по судебным документам.

https://ria.ru/20250701/pensionerka-2026580538.html

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происшествия, москва, основной государственный экзамен (огэ)