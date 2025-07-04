https://ria.ru/20250704/sud-2027113933.html

СК просит суд арестовать напавшего на врачей в иркутской больнице

СК просит суд арестовать напавшего на врачей в иркутской больнице - РИА Новости, 04.07.2025

СК просит суд арестовать напавшего на врачей в иркутской больнице

Суд 4 июля выберет меру пресечения мужчине, который в иркутской больнице ранил двух женщин ножом, следствие ходатайствует о его аресте, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T10:32:00+03:00

2025-07-04T10:32:00+03:00

2025-07-04T10:32:00+03:00

происшествия

россия

иркутская область

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ИРКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Суд 4 июля выберет меру пресечения мужчине, который в иркутской больнице ранил двух женщин ножом, следствие ходатайствует о его аресте, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Иркутской области. Утром в четверг в иркутской больнице №8 вооруженный ножом и газовым баллончиком мужчина напал на медперсонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам - заместителю главного врача и секретарю учреждения, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Женщин прооперировали, они находились в реанимации. Сейчас их перевели в обычную палату в стабильно тяжелом состоянии. Нападавшего задержали сотрудники полиции. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Известно, что ранее мужчина проходил принудительное лечение в областном психоневрологическом диспансере. "Следствие ходатайствует перед судом об аресте обвиняемого и изоляции его от общества в СИЗО", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что в четверг врачи Иркутского областного психоневрологического диспенсера после осмотра пациента дали заключение, что "нет запрета на его содержание в СИЗО".

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происшествия, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)