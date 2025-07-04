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Экс-замглавы Администрации портов Приморья осудили за превышение полномочий - РИА Новости, 04.07.2025
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08:09 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/sud-2027091276.html
Экс-замглавы Администрации портов Приморья осудили за превышение полномочий
Экс-замглавы Администрации портов Приморья осудили за превышение полномочий - РИА Новости, 04.07.2025
Экс-замглавы Администрации портов Приморья осудили за превышение полномочий
Бывший заместитель руководителя ФГБУ "Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики" осужден на 3 года условно за приемку ненадлежаще... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T08:09:00+03:00
2025-07-04T08:09:00+03:00
дальневосточная транспортная прокуратура
приморский край
владивосток
россия
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Бывший заместитель руководителя ФГБУ "Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики" осужден на 3 года условно за приемку ненадлежаще выполненных работ по обследованию акваторий портов, ущерб от чего превысил 4,2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. "Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя ФГБУ "Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики". Он осужден по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением права занимать определенные должности на 2 года", - сказал собеседник. По его словам, учреждение заключило договор на работы по обследованию акваторий 12 морских портов. В 2021 году обвиняемый, будучи осведомленным об их ненадлежащем выполнении, завизировал акт об исполнении. В итоге документ был подписан руководителем учреждения, а невыполненные работы оплатили на более чем 4,2 миллиона рублей.
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дальневосточная транспортная прокуратура, приморский край, владивосток, россия, общество
Дальневосточная транспортная прокуратура, Приморский край, Владивосток, Россия, Общество
Экс-замглавы Администрации портов Приморья осудили за превышение полномочий

Бывший замглавы Администрации портов Приморья осужден за превышение полномочий

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Бывший заместитель руководителя ФГБУ "Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики" осужден на 3 года условно за приемку ненадлежаще выполненных работ по обследованию акваторий портов, ущерб от чего превысил 4,2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя ФГБУ "Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики". Он осужден по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением права занимать определенные должности на 2 года", - сказал собеседник.
По его словам, учреждение заключило договор на работы по обследованию акваторий 12 морских портов. В 2021 году обвиняемый, будучи осведомленным об их ненадлежащем выполнении, завизировал акт об исполнении. В итоге документ был подписан руководителем учреждения, а невыполненные работы оплатили на более чем 4,2 миллиона рублей.
Николай Минаев - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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2 июля, 15:28
 
Дальневосточная транспортная прокуратураПриморский крайВладивостокРоссияОбщество
 
 
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