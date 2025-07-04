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Жителей Башкортостана осудили за диверсию на Южно-Уральской железной дороге - РИА Новости, 04.07.2025
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08:03 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/sud-2027090847.html
Жителей Башкортостана осудили за диверсию на Южно-Уральской железной дороге
Жителей Башкортостана осудили за диверсию на Южно-Уральской железной дороге - РИА Новости, 04.07.2025
Жителей Башкортостана осудили за диверсию на Южно-Уральской железной дороге
Суд в Екатеринбурге осудил к 22 годам строгого режима и 6 годам общего режима двух жителей Башкортостана за поджог объектов Южно-Уральской железной дороги,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T08:03:00+03:00
2025-07-04T08:03:00+03:00
республика башкортостан
южно-уральская железная дорога
россия
екатеринбург
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл - РИА Новости. Суд в Екатеринбурге осудил к 22 годам строгого режима и 6 годам общего режима двух жителей Башкортостана за поджог объектов Южно-Уральской железной дороги, сообщила в пятницу пресс-служба УФСБ России по Челябинской области. По данным пресс-службы, один из них, сторонник террористической организации, вовлек в молодого человека, совместно с которым в июне 2023 года совершил поджог объектов транспортной инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги. Это повлекло остановку железнодорожного сообщения грузовых и пассажирских составов. "Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) признал виновным двух жителей Республики Башкортостан… Судебной инстанцией подсудимые приговорены к лишению свободы и отбыванию наказания в колониях строгого и общего режимов - организатор приговорен к 22 годам с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, другой фигурант дела - к 6 годам", - говорится в сообщении. Они признаны виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), частью 1 статьи 281 УК РФ (диверсия), частью 3 статьи 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности), уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250626/herson-2025510248.html
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республика башкортостан, южно-уральская железная дорога, россия, екатеринбург, общество
Республика Башкортостан, Южно-Уральская железная дорога, Россия, Екатеринбург, Общество
Жителей Башкортостана осудили за диверсию на Южно-Уральской железной дороге

За диверсию на Южно-Уральской железной дороге осудили 2 жителей Башкортостана

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл - РИА Новости. Суд в Екатеринбурге осудил к 22 годам строгого режима и 6 годам общего режима двух жителей Башкортостана за поджог объектов Южно-Уральской железной дороги, сообщила в пятницу пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.
По данным пресс-службы, один из них, сторонник террористической организации, вовлек в молодого человека, совместно с которым в июне 2023 года совершил поджог объектов транспортной инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги. Это повлекло остановку железнодорожного сообщения грузовых и пассажирских составов.
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"Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) признал виновным двух жителей Республики Башкортостан… Судебной инстанцией подсудимые приговорены к лишению свободы и отбыванию наказания в колониях строгого и общего режимов - организатор приговорен к 22 годам с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, другой фигурант дела - к 6 годам", - говорится в сообщении.
Они признаны виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), частью 1 статьи 281 УК РФ (диверсия), частью 3 статьи 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности), уточняется в сообщении.
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Республика БашкортостанЮжно-Уральская железная дорогаРоссияЕкатеринбургОбщество
 
 
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