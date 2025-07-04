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Суд вновь рассмотрит дело о гибели задержанного в Северной Осетии Цкаева - РИА Новости, 04.07.2025
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05:34 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/sud-2027084537.html
Суд вновь рассмотрит дело о гибели задержанного в Северной Осетии Цкаева
Суд вновь рассмотрит дело о гибели задержанного в Северной Осетии Цкаева - РИА Новости, 04.07.2025
Суд вновь рассмотрит дело о гибели задержанного в Северной Осетии Цкаева
Суд заново рассмотрит резонансное уголовное дело о гибели задержанного в Северной Осетии Владимира Цкаева, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T05:34:00+03:00
2025-07-04T05:34:00+03:00
происшествия
владикавказ
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Суд заново рассмотрит резонансное уголовное дело о гибели задержанного в Северной Осетии Владимира Цкаева, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. По версии следствия, 31 октября 2015 года в отдел полиции по Владикавказу доставили 39-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда полицейскому. Как сообщало республиканское МВД, во время беседы с оперативниками он вел себя неадекватно, обещая себя покалечить и написать заявление в прокуратуру, что его избили полицейские. После этого он якобы встал со стула и несколько раз ударился лбом об пол. Полицейские утверждали, что помешали ему, но задержанному стало плохо: в итоге мужчина скончался в больнице от острой сердечной недостаточности, не приходя в сознание. После инцидента у здания республиканского МВД прошел митинг протеста с участием порядка 100 человек. Позже были задержаны десять полицейских. В зависимости от роли им инкриминировали статьи злоупотреблении полномочиями, служебном подлоге, халатности, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий с применением насилия. В 2021 году суд во Владикавказе назначил им наказание от 2,5 лет колонии-поселения до 10,5 лет колонии строгого режима. Апелляционный суд позже освободил фигурантов от наказания по статьям, по которым истек срок давности уголовного преследования. Подсудимые и их адвокаты снова подали жалобу в вышестоящий суд, который в 2023 году отменил предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение. Согласно документам, в конце июня текущего года уголовное дело в отношении девяти фигурантов поступило в суд, дата первого заседания пока не назначена.
https://realty.ria.ru/20250703/sud-2026941916.html
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происшествия, владикавказ
Происшествия, Владикавказ
Суд вновь рассмотрит дело о гибели задержанного в Северной Осетии Цкаева

Суд вновь рассмотрит дело о гибели задержанного во Владикавказе Цкаева

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Суд заново рассмотрит резонансное уголовное дело о гибели задержанного в Северной Осетии Владимира Цкаева, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
По версии следствия, 31 октября 2015 года в отдел полиции по Владикавказу доставили 39-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда полицейскому. Как сообщало республиканское МВД, во время беседы с оперативниками он вел себя неадекватно, обещая себя покалечить и написать заявление в прокуратуру, что его избили полицейские.
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После этого он якобы встал со стула и несколько раз ударился лбом об пол. Полицейские утверждали, что помешали ему, но задержанному стало плохо: в итоге мужчина скончался в больнице от острой сердечной недостаточности, не приходя в сознание.
После инцидента у здания республиканского МВД прошел митинг протеста с участием порядка 100 человек. Позже были задержаны десять полицейских. В зависимости от роли им инкриминировали статьи злоупотреблении полномочиями, служебном подлоге, халатности, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий с применением насилия.
В 2021 году суд во Владикавказе назначил им наказание от 2,5 лет колонии-поселения до 10,5 лет колонии строгого режима. Апелляционный суд позже освободил фигурантов от наказания по статьям, по которым истек срок давности уголовного преследования. Подсудимые и их адвокаты снова подали жалобу в вышестоящий суд, который в 2023 году отменил предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение.
Согласно документам, в конце июня текущего года уголовное дело в отношении девяти фигурантов поступило в суд, дата первого заседания пока не назначена.
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