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В Нальчике произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.07.2025
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19:02 04.07.2025 (обновлено: 21:41 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/strelba-2027280295.html
В Нальчике произошла стрельба, есть пострадавшие
В Нальчике произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.07.2025
В Нальчике произошла стрельба, есть пострадавшие
В центре Нальчика произошла стрельба, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T19:02:00+03:00
2025-07-04T21:41:00+03:00
происшествия
нальчик
казбек коков
дпс
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НАЛЬЧИК, 4 июл — РИА Новости. В центре Нальчика произошла стрельба, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.&quot;Около 18:00 мск в центре Нальчика, на проспекте Ленина, произошла стрельба. По предварительным данным, есть пострадавшие&quot;, — сказал собеседник агентства.По его сведениям, это случилось во время задержания подозреваемых.Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков уточнил, что неизвестный мужчина напал на сотрудника ДПС с ножом. Нападавшего ликвидировали. Раненому полицейскому оказывают медицинскую помощь.Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Ситуация находится на контроле, добавил Коков.В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что нападавших было двое, второму удалось скрыться. Его сейчас ищут.Место происшествия на пересечении проспекта Ленина и улицы Ногмова, в районе площади 400-летия и музыкального театра, оцепили. Там работают следователи и полицейские. В республиканскую клиническую больницу доставили двух человек, их состояние оценивают врачи, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20250216/ingushetiya-1999675431.html
нальчик
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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60
Следственные действия на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике
Следственные действия проводятся на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике, передает корреспондент РИА Новости. Место происшествия сейчас, оцеплено. Оно находится в самом центре Нальчика, на пересечении проспекта Ленина и улицы Ногмова, в районе площади 400-летия и музыкального театра. За оцеплением работают следователи и сотрудники полиции. Неподалеку небольшими группами собираются зеваки. При этом пройти по проспекту Ленина и улице Ногмова можно, обойдя место происшествия, но автотранспорт не пропускают.
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происшествия, нальчик, казбек коков, дпс
Происшествия, Нальчик, Казбек Коков, ДПС
В Нальчике произошла стрельба, есть пострадавшие

В центре Нальчика произошла стрельба, есть пострадавшие

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НАЛЬЧИК, 4 июл — РИА Новости. В центре Нальчика произошла стрельба, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
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"Около 18:00 мск в центре Нальчика, на проспекте Ленина, произошла стрельба. По предварительным данным, есть пострадавшие", — сказал собеседник агентства.

Обстановка на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария. Кадр видео из соцсетей
Обстановка на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Обстановка на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария. Кадр видео из соцсетей
По его сведениям, это случилось во время задержания подозреваемых.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков уточнил, что неизвестный мужчина напал на сотрудника ДПС с ножом. Нападавшего ликвидировали. Раненому полицейскому оказывают медицинскую помощь.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Ситуация находится на контроле, добавил Коков.
В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что нападавших было двое, второму удалось скрыться. Его сейчас ищут.
© Фото : соцсетиСотрудники правоохранительных органов на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : соцсети
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария
Место происшествия на пересечении проспекта Ленина и улицы Ногмова, в районе площади 400-летия и музыкального театра, оцепили. Там работают следователи и полицейские.
В республиканскую клиническую больницу доставили двух человек, их состояние оценивают врачи, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Работа СК РФ на месте стрельбы возле ресторана Терраса в городе Сунжа в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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ПроисшествияНальчикКазбек КоковДПС
 
 
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