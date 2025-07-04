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Стоимость бензина Аи-95 выросла почти на пять процентов

Стоимость бензина Аи-95 выросла почти на пять процентов - РИА Новости, 04.07.2025

Стоимость бензина Аи-95 выросла почти на пять процентов

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 1,94%, а цена на марку Аи-95 подскочила на 4,84%, следует из материалов торгов. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:44:00+03:00

2025-07-04T15:44:00+03:00

2025-07-04T15:44:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

евразийский экономический союз

аи-92

аи-95

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 1,94%, а цена на марку Аи-95 подскочила на 4,84%, следует из материалов торгов. При этом только за пятницу цена на бензин Аи-92 снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 0,83% - до 65 089 рублей за тонну. Марка Аи-95 подешевела на 0,13% - до 71 042 рублей за тонну. Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подорожала на 0,14% - до 56 099 рублей. Мазут вырос в цене на 2,95%, до 22 368 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,1%, до 70 529 рублей. В то же время стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) снизилась на 3,13%, до 15 036 рублей. В России сформирован профицитный баланс топлива для обеспечения экономики страны, включая аграрный сектор, сообщило во вторник Минэнерго РФ. Предложение о полном запрете экспорта бензина из России, которое бы распространялось и на нефтяные компании, пока не поступало в правительство, говорил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак. При этом кабмин думает о продлении эмбарго для трейдеров до октября. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

https://ria.ru/20250626/benzin-2025577555.html

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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евразийский экономический союз, аи-92, аи-95