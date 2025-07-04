Рейтинг@Mail.ru
В ВЭБ рассказали, до какого уровня ЦБ необходимо снизить ключевую ставку - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/stavka-2027077311.html
В ВЭБ рассказали, до какого уровня ЦБ необходимо снизить ключевую ставку
В ВЭБ рассказали, до какого уровня ЦБ необходимо снизить ключевую ставку - РИА Новости, 04.07.2025
В ВЭБ рассказали, до какого уровня ЦБ необходимо снизить ключевую ставку
Снижение ключевой ставки до 10-11% не даст ни инфляционного эффекта, ни обвального изъятия сбережений из банков, заявил РИА Новости главный экономист... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T02:27:00+03:00
2025-07-04T02:27:00+03:00
экономика
россия
андрей клепач
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021362113_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_74de620e2c17b2e8956d4c31e3e8c40b.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Снижение ключевой ставки до 10-11% не даст ни инфляционного эффекта, ни обвального изъятия сбережений из банков, заявил РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. На вопрос, до какого уровня ЦБ необходимо снижать ключевую ставку, он ответил: "до 10-11%". "Этого будет вполне достаточно. Учитывая, что к концу года инфляция будет на уровне 6,7-7%. Такое снижение ключевой ставки не даст ни инфляционного эффекта, ни обвального изъятия сбережений из банков", - подчеркнул собеседник агентства. При этом Клепач добавил, что "надо думать, как наполнять рынок, создавать производства, которые смогут удовлетворить возросший и будущий рост внутреннего спроса, вместо того чтобы отдавать внутренний рынок импорту, особенно китайскому".
https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026941355.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021362113_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_38c53b48c54259e4d76c264a7d2f859c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, андрей клепач, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Андрей Клепач, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ВЭБ рассказали, до какого уровня ЦБ необходимо снизить ключевую ставку

Экономист Клепач: ключевую ставку ЦБ надо снижать до 10-11%

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Вид на здание Банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Снижение ключевой ставки до 10-11% не даст ни инфляционного эффекта, ни обвального изъятия сбережений из банков, заявил РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
На вопрос, до какого уровня ЦБ необходимо снижать ключевую ставку, он ответил: "до 10-11%".
"Этого будет вполне достаточно. Учитывая, что к концу года инфляция будет на уровне 6,7-7%. Такое снижение ключевой ставки не даст ни инфляционного эффекта, ни обвального изъятия сбережений из банков", - подчеркнул собеседник агентства.
При этом Клепач добавил, что "надо думать, как наполнять рынок, создавать производства, которые смогут удовлетворить возросший и будущий рост внутреннего спроса, вместо того чтобы отдавать внутренний рынок импорту, особенно китайскому".
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Набиуллина назвала темпы роста цен на услуги повышенными
Вчера, 14:34
 
ЭкономикаРоссияАндрей КлепачЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала