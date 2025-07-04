https://ria.ru/20250704/stavka-2027077311.html

В ВЭБ рассказали, до какого уровня ЦБ необходимо снизить ключевую ставку

В ВЭБ рассказали, до какого уровня ЦБ необходимо снизить ключевую ставку - РИА Новости, 04.07.2025

В ВЭБ рассказали, до какого уровня ЦБ необходимо снизить ключевую ставку

Снижение ключевой ставки до 10-11% не даст ни инфляционного эффекта, ни обвального изъятия сбережений из банков, заявил РИА Новости главный экономист... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T02:27:00+03:00

2025-07-04T02:27:00+03:00

2025-07-04T02:27:00+03:00

экономика

россия

андрей клепач

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Снижение ключевой ставки до 10-11% не даст ни инфляционного эффекта, ни обвального изъятия сбережений из банков, заявил РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. На вопрос, до какого уровня ЦБ необходимо снижать ключевую ставку, он ответил: "до 10-11%". "Этого будет вполне достаточно. Учитывая, что к концу года инфляция будет на уровне 6,7-7%. Такое снижение ключевой ставки не даст ни инфляционного эффекта, ни обвального изъятия сбережений из банков", - подчеркнул собеседник агентства. При этом Клепач добавил, что "надо думать, как наполнять рынок, создавать производства, которые смогут удовлетворить возросший и будущий рост внутреннего спроса, вместо того чтобы отдавать внутренний рынок импорту, особенно китайскому".

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экономика, россия, андрей клепач, центральный банк рф (цб рф)