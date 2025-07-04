https://ria.ru/20250704/ssha-2027320426.html

Американец за десять минут проглотил 70 хот-догов, но рекорд не побил

Американец за десять минут проглотил 70 хот-догов, но рекорд не побил - РИА Новости, 04.07.2025

Американец за десять минут проглотил 70 хот-догов, но рекорд не побил

Американец Джоуи Честнат по прозвищу "Челюсти" не смог побить свой же мировой рекорд в конкурсе по поеданию хот-догов, за десять минут проглотив лишь 70,5 штук, РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T23:36:00+03:00

2025-07-04T23:36:00+03:00

2025-07-04T23:36:00+03:00

нью-йорк (город)

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152398/89/1523988985_0:224:3500:2193_1920x0_80_0_0_b31ae3ce0395508c811b96b1d8ef3d94.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 4 июл - РИА Новости. Американец Джоуи Честнат по прозвищу "Челюсти" не смог побить свой же мировой рекорд в конкурсе по поеданию хот-догов, за десять минут проглотив лишь 70,5 штук, но все равно обошел конкурентов, передает корреспондент РИА Новости. Многолетний победитель турнира Честнат не смог побить установленный им же в 2021 году рекорд в 76 хот-догов. Прошлогодний "едок года" Патрик Бертолетти осилил в этом году всего лишь 46,5 булок с сосисками (а в прошлом году - 58). Эта победа стала для Честната 17-й. При этом прошлогодний турнир Честнат пропустил - его отстранили от конкурса из-за партнерства с фирмой по производству растительного мяса. Она конкурировала с компанией-организатором соревнования. Среди женщин победу одержала Мики Судо, проглотив 33 хот-дога за десять минут. При этом годом ранее она же установила рекорд женской части соревнований - 51 булка с сосиской. И у мужчин, и у женщин приз за первое место составляет 10 тысяч долларов. Соревнования Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest проводятся ежегодно в Нью-Йорке 4 июля, в День независимости США. Первое состязание по поеданию хот-догов на скорость прошло в 1916 году, когда ирландец Джим Маллен съел 13 сосисок за 12 минут. Якобы он сделал это на спор. С тех пор конкурс не проводился только в годы Второй мировой войны. Обычно соперники замачивают булки отдельно от сосисок в картонных стаканах с водой, отжимают мякиш, чтобы он занимал меньше места, и отправляют его в рот. Отдельно поглощаются сосиски.

https://ria.ru/20250325/khot-dogi-1997093963.html

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нью-йорк (город), сша, в мире