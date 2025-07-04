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В Раде заявили, что Ермак не пользуется доверием в США - РИА Новости, 04.07.2025
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21:54 04.07.2025 (обновлено: 22:38 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/ssha-2027312106.html
В Раде заявили, что Ермак не пользуется доверием в США
В Раде заявили, что Ермак не пользуется доверием в США - РИА Новости, 04.07.2025
В Раде заявили, что Ермак не пользуется доверием в США
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не пользуется доверием в США, заявила депутат Верховной рады София Федина. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T21:54:00+03:00
2025-07-04T22:38:00+03:00
в мире
сша
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владимир зеленский
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не пользуется доверием в США, заявила депутат Верховной рады София Федина. &quot;Я хотела бы обратить внимание на то, что у нас переговорщик Ермак, который ни по должности, ни по компетенции не способен и не уполномочен вести переговоры. Его в Америке ни видеть, ни знать не хотят с 2020 года&quot;, — сказала она в интервью украинскому YouTube-каналу &quot;Откровенно&quot;, комментируя сокращение американской военной помощи.При этом к Ермаку есть вопросы и у республиканцев, и у демократов, добавила Федина. "Уже выходило несколько статей в зарубежных СМИ, в частности в американских, в которых подчеркивают, что, если вы хотите завалить дело, отправляйте Ермака", — пояснила она. По ее мнению, от украинской стороны нет адекватных переговорщиков на уровне парламента. США оставили Украину без оружияПервого июля издание Politico сообщило, что США прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и высокоточные боеприпасы из-за опасений, что запасы оружия в Штатах слишком сократились. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила это, отметив, что решение принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Телеканал NBC привел перечень вооружений, которые оказались в стоп-листе:Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
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в мире, сша, украина, андрей ермак, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Раде заявили, что Ермак не пользуется доверием в США

Депутат Рады Федина: Ермак с 2020 года не пользуется доверием в США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не пользуется доверием в США, заявила депутат Верховной рады София Федина.
«

"Я хотела бы обратить внимание на то, что у нас переговорщик Ермак, который ни по должности, ни по компетенции не способен и не уполномочен вести переговоры. Его в Америке ни видеть, ни знать не хотят с 2020 года", — сказала она в интервью украинскому YouTube-каналу "Откровенно", комментируя сокращение американской военной помощи.

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При этом к Ермаку есть вопросы и у республиканцев, и у демократов, добавила Федина.
"Уже выходило несколько статей в зарубежных СМИ, в частности в американских, в которых подчеркивают, что, если вы хотите завалить дело, отправляйте Ермака", — пояснила она.
По ее мнению, от украинской стороны нет адекватных переговорщиков на уровне парламента.

Андрей Ермак руководит офисом главы киевского режима с февраля 2020 года. Некоторые украинские политики отмечают усиление его роли во власти и называют его "начальником Зеленского".

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США оставили Украину без оружия

Первого июля издание Politico сообщило, что США прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и высокоточные боеприпасы из-за опасений, что запасы оружия в Штатах слишком сократились. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила это, отметив, что решение принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
Телеканал NBC привел перечень вооружений, которые оказались в стоп-листе:
  • десятки перехватчиков Patriot;
  • тысячи 155-миллиметровых осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов;
  • более 100 ракет Hellfire;
  • свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS;
  • десятки ракет класса "земля — воздух" Stinger;
  • ракеты класса "воздух — воздух" AIM;
  • гранатометы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
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Теперь официально: США все же "слили" Украину и Европу
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В миреСШАУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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