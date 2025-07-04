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В Раде заявили, что Ермак не пользуется доверием в США

В Раде заявили, что Ермак не пользуется доверием в США - РИА Новости, 04.07.2025

В Раде заявили, что Ермак не пользуется доверием в США

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не пользуется доверием в США, заявила депутат Верховной рады София Федина. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T21:54:00+03:00

2025-07-04T21:54:00+03:00

2025-07-04T22:38:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не пользуется доверием в США, заявила депутат Верховной рады София Федина. "Я хотела бы обратить внимание на то, что у нас переговорщик Ермак, который ни по должности, ни по компетенции не способен и не уполномочен вести переговоры. Его в Америке ни видеть, ни знать не хотят с 2020 года", — сказала она в интервью украинскому YouTube-каналу "Откровенно", комментируя сокращение американской военной помощи.При этом к Ермаку есть вопросы и у республиканцев, и у демократов, добавила Федина. "Уже выходило несколько статей в зарубежных СМИ, в частности в американских, в которых подчеркивают, что, если вы хотите завалить дело, отправляйте Ермака", — пояснила она. По ее мнению, от украинской стороны нет адекватных переговорщиков на уровне парламента. США оставили Украину без оружияПервого июля издание Politico сообщило, что США прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и высокоточные боеприпасы из-за опасений, что запасы оружия в Штатах слишком сократились. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила это, отметив, что решение принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Телеканал NBC привел перечень вооружений, которые оказались в стоп-листе:Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.

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в мире, сша, украина, андрей ермак, владимир зеленский, верховная рада украины