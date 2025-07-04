В Раде заявили, что Ермак не пользуется доверием в США
Депутат Рады Федина: Ермак с 2020 года не пользуется доверием в США
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не пользуется доверием в США, заявила депутат Верховной рады София Федина.
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"Я хотела бы обратить внимание на то, что у нас переговорщик Ермак, который ни по должности, ни по компетенции не способен и не уполномочен вести переговоры. Его в Америке ни видеть, ни знать не хотят с 2020 года", — сказала она в интервью украинскому YouTube-каналу "Откровенно", комментируя сокращение американской военной помощи.
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При этом к Ермаку есть вопросы и у республиканцев, и у демократов, добавила Федина.
"Уже выходило несколько статей в зарубежных СМИ, в частности в американских, в которых подчеркивают, что, если вы хотите завалить дело, отправляйте Ермака", — пояснила она.
По ее мнению, от украинской стороны нет адекватных переговорщиков на уровне парламента.
Андрей Ермак руководит офисом главы киевского режима с февраля 2020 года. Некоторые украинские политики отмечают усиление его роли во власти и называют его "начальником Зеленского".
США оставили Украину без оружия
Первого июля издание Politico сообщило, что США прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и высокоточные боеприпасы из-за опасений, что запасы оружия в Штатах слишком сократились. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила это, отметив, что решение принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
Телеканал NBC привел перечень вооружений, которые оказались в стоп-листе:
- десятки перехватчиков Patriot;
- тысячи 155-миллиметровых осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов;
- более 100 ракет Hellfire;
- свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS;
- десятки ракет класса "земля — воздух" Stinger;
- ракеты класса "воздух — воздух" AIM;
- гранатометы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.