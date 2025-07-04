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Постпред США при НАТО прокомментировал слова Байдена о звонках из Европу
Постпред США при НАТО прокомментировал слова Байдена о звонках из Европу - РИА Новости, 04.07.2025
Постпред США при НАТО прокомментировал слова Байдена о звонках из Европу
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в пятницу поставил под сомнение слова бывшего американского лидера Джо Байдена о том, что ему звонят... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T21:37:00+03:00
2025-07-04T21:37:00+03:00
2025-07-04T21:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в пятницу поставил под сомнение слова бывшего американского лидера Джо Байдена о том, что ему звонят европейские лидеры и просят вовлечься в политику. "Знаете, я был бы удивлен, если бы это (слова Байдена - ред.) не было маленьким бахвальством", - сказал он в эфире телеканала Fox News. Уитакер выразил уверенность в том европейские союзники Вашингтона ждут "руководства и задания тона" именно от нынешнего президента США Дональда Трампа. Ранее Байден заявил, что получает звонки от ряда европейских лидеров, которые просят его вовлечься в политику. Он также сообщил, что якобы "многие" демократы и республиканцы звонят ему после ухода с поста президента США.
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в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп, нато
В мире, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО
Постпред США при НАТО прокомментировал слова Байдена о звонках из Европу
Постпред США Уитакер усомнился в словах Байдена о звонках европейских лидеров