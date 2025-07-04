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В США на праздновании Дня независимости будет играть русская мелодия - РИА Новости, 04.07.2025
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11:42 04.07.2025 (обновлено: 16:10 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/ssha-2027137247.html
В США на праздновании Дня независимости будет играть русская мелодия
В США на праздновании Дня независимости будет играть русская мелодия - РИА Новости, 04.07.2025
В США на праздновании Дня независимости будет играть русская мелодия
В США на День независимости 4 июля будет играть произведение русского композитора Петра Чайковского, пишет портал Axios. РИА Новости, 04.07.2025
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петр чайковский
сша
хьюстон
россия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В США на День независимости 4 июля будет играть произведение русского композитора Петра Чайковского, пишет портал Axios."Увертюра "1812 год" Чайковского &lt;...&gt; стала одним из основных элементов празднования Дня независимости в Соединенных Штатах", — говорится в материале.Отмечается, что симфонический оркестр исполнит ее в пятницу перед тем, как над парком Херманн в Хьюстоне прогремит праздничный салют.Чайковский написал торжественную увертюру в 1880 году в память о победе России в Отечественной войне против Наполеона.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250704/amerika-2026987277.html
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петр чайковский, сша, хьюстон, россия, в мире
Петр Чайковский, США, Хьюстон, Россия, В мире
В США на праздновании Дня независимости будет играть русская мелодия

Axios: в Хьюстоне на День независимости будет играть русская мелодия

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В США на День независимости 4 июля будет играть произведение русского композитора Петра Чайковского, пишет портал Axios.
"Увертюра "1812 год" Чайковского <...> стала одним из основных элементов празднования Дня независимости в Соединенных Штатах", — говорится в материале.
Отмечается, что симфонический оркестр исполнит ее в пятницу перед тем, как над парком Херманн в Хьюстоне прогремит праздничный салют.
Чайковский написал торжественную увертюру в 1880 году в память о победе России в Отечественной войне против Наполеона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Петр ЧайковскийСШАХьюстонРоссияВ мире
 
 
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