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В США на праздновании Дня независимости будет играть русская мелодия
В США на праздновании Дня независимости будет играть русская мелодия - РИА Новости, 04.07.2025
В США на праздновании Дня независимости будет играть русская мелодия
В США на День независимости 4 июля будет играть произведение русского композитора Петра Чайковского, пишет портал Axios. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:42:00+03:00
2025-07-04T11:42:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В США на День независимости 4 июля будет играть произведение русского композитора Петра Чайковского, пишет портал Axios."Увертюра "1812 год" Чайковского <...> стала одним из основных элементов празднования Дня независимости в Соединенных Штатах", — говорится в материале.Отмечается, что симфонический оркестр исполнит ее в пятницу перед тем, как над парком Херманн в Хьюстоне прогремит праздничный салют.Чайковский написал торжественную увертюру в 1880 году в память о победе России в Отечественной войне против Наполеона.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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петр чайковский, сша, хьюстон, россия, в мире
Петр Чайковский, США, Хьюстон, Россия, В мире
В США на праздновании Дня независимости будет играть русская мелодия
Axios: в Хьюстоне на День независимости будет играть русская мелодия