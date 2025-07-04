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В США на праздновании Дня независимости будет играть русская мелодия

В США на праздновании Дня независимости будет играть русская мелодия - РИА Новости, 04.07.2025

В США на праздновании Дня независимости будет играть русская мелодия

В США на День независимости 4 июля будет играть произведение русского композитора Петра Чайковского, пишет портал Axios. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:42:00+03:00

2025-07-04T11:42:00+03:00

2025-07-04T16:10:00+03:00

петр чайковский

сша

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В США на День независимости 4 июля будет играть произведение русского композитора Петра Чайковского, пишет портал Axios."Увертюра "1812 год" Чайковского <...> стала одним из основных элементов празднования Дня независимости в Соединенных Штатах", — говорится в материале.Отмечается, что симфонический оркестр исполнит ее в пятницу перед тем, как над парком Херманн в Хьюстоне прогремит праздничный салют.Чайковский написал торжественную увертюру в 1880 году в память о победе России в Отечественной войне против Наполеона.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250704/amerika-2026987277.html

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петр чайковский, сша, хьюстон, россия, в мире