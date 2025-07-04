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США в четыре раза увеличили планы закупок ракет ПВО - РИА Новости, 04.07.2025
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06:32 04.07.2025 (обновлено: 09:37 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/ssha-2027087171.html
США в четыре раза увеличили планы закупок ракет ПВО
США в четыре раза увеличили планы закупок ракет ПВО - РИА Новости, 04.07.2025
США в четыре раза увеличили планы закупок ракет ПВО
США в четыре раза увеличили планы закупки зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE, выяснило РИА Новости, проанализировав проект бюджета Пентагона на 2026 год. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T06:32:00+03:00
2025-07-04T09:37:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. США в четыре раза увеличили планы закупки зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE, выяснило РИА Новости, проанализировав проект бюджета Пентагона на 2026 год."Совет по надзору за требованиями армии утвердил увеличение плана закупок PAC-3 MSE с 3376 до 13 773 единиц 16 апреля 2025 года", — говорится в документе, при этом срок его выполнения не указан.По данным Пентагона, в следующем году американские Вооруженные силы запросили на эти цели более 1,31 миллиарда долларов. Туда вошли 945,9 миллиона долларов обычного финансирования и 366 миллионов обязательных выплат на закупку еще 96 ракет.Из средств, предназначенных для обычного финансирования, 549,6 миллиона долларов пойдут на закупку 130 ракет по базовой программе. Еще 396,3 миллиона долларов для закупки 103 ракет выделили через фонд Overseas Operations Cost для помощи Украине.Такое резкое расширение планов, вероятно, связано с приоритетом развития противоракетной обороны в рамках инициативы "Золотой купол" и необходимостью быстро пополнить опустевший арсенал.США оставили Украину без оружияВо вторник издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в Соединенных Штатах слишком сократились.Как утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. По ее словам, это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.По данным телеканала NBC, в перечень вооружений, которые оказались в стоп-листе, вошли десятки перехватчиков Patriot.
https://ria.ru/20250703/germanija-2027068012.html
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сша, киев, украина, министерство обороны сша, государственный департамент сша, в мире
США, Киев, Украина, Министерство обороны США, Государственный департамент США, В мире
США в четыре раза увеличили планы закупок ракет ПВО

США в 4 раза увеличили планы закупок ракет ПВО Patriot на 2026 год

© Фото : U.S. Army / Darrell AmesПуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : U.S. Army / Darrell Ames
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. США в четыре раза увеличили планы закупки зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE, выяснило РИА Новости, проанализировав проект бюджета Пентагона на 2026 год.
"Совет по надзору за требованиями армии утвердил увеличение плана закупок PAC-3 MSE с 3376 до 13 773 единиц 16 апреля 2025 года", — говорится в документе, при этом срок его выполнения не указан.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Германия хочет купить для Украины две системы ПРО Patriot, пишет Bild
Вчера, 23:25
По данным Пентагона, в следующем году американские Вооруженные силы запросили на эти цели более 1,31 миллиарда долларов. Туда вошли 945,9 миллиона долларов обычного финансирования и 366 миллионов обязательных выплат на закупку еще 96 ракет.
Из средств, предназначенных для обычного финансирования, 549,6 миллиона долларов пойдут на закупку 130 ракет по базовой программе. Еще 396,3 миллиона долларов для закупки 103 ракет выделили через фонд Overseas Operations Cost для помощи Украине.
Такое резкое расширение планов, вероятно, связано с приоритетом развития противоракетной обороны в рамках инициативы "Золотой купол" и необходимостью быстро пополнить опустевший арсенал.
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Вчера, 10:43

США оставили Украину без оружия

Во вторник издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в Соединенных Штатах слишком сократились.
Как утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. По ее словам, это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
По данным телеканала NBC, в перечень вооружений, которые оказались в стоп-листе, вошли десятки перехватчиков Patriot.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Украина спасена: Евросоюз придумал, как легко завалить ВСУ оружием без США
08:00
 
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