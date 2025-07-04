https://ria.ru/20250704/ssha-2026936170.html

Теперь официально: США все же "слили" Украину и Европу

Теперь официально: США все же "слили" Украину и Европу - РИА Новости, 04.07.2025

Теперь официально: США все же "слили" Украину и Европу

Поставки американского оружия Украине полностью прекращены. Сперва об этом заявляли западным журналистам украинские чиновники и военные. Теперь это с оговоркой... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T08:00:00+03:00

2025-07-04T08:00:00+03:00

2025-07-04T08:02:00+03:00

украина

киев

россия

дональд трамп

евгений шварц

нато

вооруженные силы украины

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026969265_0:116:1664:1052_1920x0_80_0_0_6035541e520f782e7814ae313b0659cb.jpg

Поставки американского оружия Украине полностью прекращены. Сперва об этом заявляли западным журналистам украинские чиновники и военные. Теперь это с оговоркой признал Белый дом. Оговорка — прекращены поставки не одной Украине, а нескольким странам, включая ее, поскольку Америке оружия самой не хватает. Киеву такая оговорка — как мертвому припарка.Настоящая война начинается вдруг, говорил Дракон из пьесы Евгения Шварца. То же — с настоящей политикой. Переломы в затяжных конфликтах и кризисах наподобие украинского происходят внезапно. Если такой перелом — результат политического решения, это делается для того, чтобы противники, не заинтересованные в радикальном изменении расклада, не успели подготовиться и все сорвать.Именно так действует Дональд Трамп, отточивший за полгода второго президентства свой политический стиль, основа которого — внезапность. Уже много раз за эти полгода (с Ираном и Израилем, например) он одним ударом руки и даже ноги опрокидывал стол, разрушая весь хитровыстроенный, замороченный расклад на шахматной доске.Так произошло и с Украиной.Нынешнее прекращение военной помощи Киеву со стороны Вашингтона — уже второе. Но оно гораздо важнее первого, случившегося после эпической перебранки Зеленского с Трампом в Овальном кабинете во время прямой трансляции на весь мир. Потому что тогда ни у кого не было вопроса — за что? Была очевидная, наглядная причина или хотя бы повод. А теперь — просто так. Ракет нет, но вы держитесь.С одной стороны, все к тому шло, с другой — ничто не предвещало. Трамп не скрывал, что тяготится Украиной и хочет выскочить из "войны Байдена". Однако в последние месяцы и особенно в последние недели стало казаться, что европейским союзникам по НАТО удалось канализировать трамповский протест против прежней американской политики и загнать американского президента в трансатлантическую колею, по которой он покатит по кругу со всем известными остановками: "Поддержка Украины столько, сколько потребуется", "Европа — главный приоритет США", "Новые санкции против русских" и "Победа над Россией на поле боя".Два события особенно четко обозначали эту тенденцию: похороны папы римского, на которых была встреча Трампа с Зеленским, и недавний саммит НАТО. Последний хоть и превратился во всеобщее вылизывание президента США, но ценой своего унижения и позора европейцы с Зеленским смогли создать себе минимально приемлемый информационный фон. Трамп хотя бы не угрожал выйти из НАТО, не обзывал альянс бесполезной организацией, в которой Америке приходится рисковать своей безопасностью, защищая беспомощных, жалких союзников, и не заявлял, что поддержка Киева — все. При таком маленьком успехе можно было надеяться, что придет большой.Однако Трамп при всем своем своеобразии, разумеется, не дурак и прекрасно понимал, что его загоняют в прокрустово ложе. Поэтому свой решительный ход он сделал в фирменном стиле — внезапно, в самый неожиданный момент, без всякого повода и предупреждения, когда "заклятые союзники" уверились, что с Белым домом у них все на мази и расслабились.России, к слову, тоже не надо расслабляться и полностью сбрасывать фактор военной поддержки ВСУ Соединенными Штатами со счетов. Трамп как перестал поддерживать ракетами киевский режим, так может и снова начать это делать. Но на сегодняшний день имеем то, что имеем. Режим Зеленского и Европа в своем маниакальном желании нанести России стратегическое поражение на украинском поле боя остались без поддержки "старшего брата". И они это вполне осознали — отсюда первый за три года звонок Макрона Путину. Ждем теперь, когда в Кремль начнет названивать Зеленский.

https://ria.ru/20250703/ukraina-2026887529.html

https://ria.ru/20250703/frantsiya-2026918647.html

https://ria.ru/20250702/tramp-2026757001.html

украина

киев

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Александр Носович https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg

Александр Носович https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Носович https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg

украина, киев, россия, дональд трамп, евгений шварц, нато, вооруженные силы украины, сша, аналитика