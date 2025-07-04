https://ria.ru/20250704/ssha-2026936170.html
Теперь официально: США все же "слили" Украину и Европу
Теперь официально: США все же "слили" Украину и Европу - РИА Новости, 04.07.2025
Теперь официально: США все же "слили" Украину и Европу
Поставки американского оружия Украине полностью прекращены. Сперва об этом заявляли западным журналистам украинские чиновники и военные. Теперь это с оговоркой... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T08:00:00+03:00
2025-07-04T08:00:00+03:00
2025-07-04T08:02:00+03:00
украина
киев
россия
дональд трамп
евгений шварц
нато
вооруженные силы украины
сша
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Поставки американского оружия Украине полностью прекращены. Сперва об этом заявляли западным журналистам украинские чиновники и военные. Теперь это с оговоркой признал Белый дом. Оговорка — прекращены поставки не одной Украине, а нескольким странам, включая ее, поскольку Америке оружия самой не хватает. Киеву такая оговорка — как мертвому припарка.Настоящая война начинается вдруг, говорил Дракон из пьесы Евгения Шварца. То же — с настоящей политикой. Переломы в затяжных конфликтах и кризисах наподобие украинского происходят внезапно. Если такой перелом — результат политического решения, это делается для того, чтобы противники, не заинтересованные в радикальном изменении расклада, не успели подготовиться и все сорвать.Именно так действует Дональд Трамп, отточивший за полгода второго президентства свой политический стиль, основа которого — внезапность. Уже много раз за эти полгода (с Ираном и Израилем, например) он одним ударом руки и даже ноги опрокидывал стол, разрушая весь хитровыстроенный, замороченный расклад на шахматной доске.Так произошло и с Украиной.Нынешнее прекращение военной помощи Киеву со стороны Вашингтона — уже второе. Но оно гораздо важнее первого, случившегося после эпической перебранки Зеленского с Трампом в Овальном кабинете во время прямой трансляции на весь мир. Потому что тогда ни у кого не было вопроса — за что? Была очевидная, наглядная причина или хотя бы повод. А теперь — просто так. Ракет нет, но вы держитесь.С одной стороны, все к тому шло, с другой — ничто не предвещало. Трамп не скрывал, что тяготится Украиной и хочет выскочить из "войны Байдена". Однако в последние месяцы и особенно в последние недели стало казаться, что европейским союзникам по НАТО удалось канализировать трамповский протест против прежней американской политики и загнать американского президента в трансатлантическую колею, по которой он покатит по кругу со всем известными остановками: "Поддержка Украины столько, сколько потребуется", "Европа — главный приоритет США", "Новые санкции против русских" и "Победа над Россией на поле боя".Два события особенно четко обозначали эту тенденцию: похороны папы римского, на которых была встреча Трампа с Зеленским, и недавний саммит НАТО. Последний хоть и превратился во всеобщее вылизывание президента США, но ценой своего унижения и позора европейцы с Зеленским смогли создать себе минимально приемлемый информационный фон. Трамп хотя бы не угрожал выйти из НАТО, не обзывал альянс бесполезной организацией, в которой Америке приходится рисковать своей безопасностью, защищая беспомощных, жалких союзников, и не заявлял, что поддержка Киева — все. При таком маленьком успехе можно было надеяться, что придет большой.Однако Трамп при всем своем своеобразии, разумеется, не дурак и прекрасно понимал, что его загоняют в прокрустово ложе. Поэтому свой решительный ход он сделал в фирменном стиле — внезапно, в самый неожиданный момент, без всякого повода и предупреждения, когда "заклятые союзники" уверились, что с Белым домом у них все на мази и расслабились.России, к слову, тоже не надо расслабляться и полностью сбрасывать фактор военной поддержки ВСУ Соединенными Штатами со счетов. Трамп как перестал поддерживать ракетами киевский режим, так может и снова начать это делать. Но на сегодняшний день имеем то, что имеем. Режим Зеленского и Европа в своем маниакальном желании нанести России стратегическое поражение на украинском поле боя остались без поддержки "старшего брата". И они это вполне осознали — отсюда первый за три года звонок Макрона Путину. Ждем теперь, когда в Кремль начнет названивать Зеленский.
https://ria.ru/20250703/ukraina-2026887529.html
https://ria.ru/20250703/frantsiya-2026918647.html
https://ria.ru/20250702/tramp-2026757001.html
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Александр Носович
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украина, киев, россия, дональд трамп, евгений шварц, нато, вооруженные силы украины, сша, аналитика
Украина, Киев, Россия, Дональд Трамп, Евгений Шварц, НАТО, Вооруженные силы Украины, США, Аналитика
Поставки американского оружия Украине полностью прекращены. Сперва об этом заявляли западным журналистам украинские чиновники и военные. Теперь это с оговоркой признал Белый дом. Оговорка — прекращены поставки не одной Украине, а нескольким странам, включая ее, поскольку Америке оружия самой не хватает. Киеву такая оговорка — как мертвому припарка.
Настоящая война начинается вдруг, говорил Дракон из пьесы Евгения Шварца. То же — с настоящей политикой. Переломы в затяжных конфликтах и кризисах наподобие украинского происходят внезапно. Если такой перелом — результат политического решения, это делается для того, чтобы противники, не заинтересованные в радикальном изменении расклада, не успели подготовиться и все сорвать.
Именно так действует Дональд Трамп, отточивший за полгода второго президентства свой политический стиль, основа которого — внезапность. Уже много раз за эти полгода (с Ираном и Израилем, например) он одним ударом руки и даже ноги опрокидывал стол, разрушая весь хитровыстроенный, замороченный расклад на шахматной доске.
Так произошло и с Украиной.
Нынешнее прекращение военной помощи Киеву со стороны Вашингтона — уже второе. Но оно гораздо важнее первого, случившегося после эпической перебранки Зеленского с Трампом в Овальном кабинете во время прямой трансляции на весь мир. Потому что тогда ни у кого не было вопроса — за что? Была очевидная, наглядная причина или хотя бы повод. А теперь — просто так. Ракет нет, но вы держитесь.
С одной стороны, все к тому шло, с другой — ничто не предвещало. Трамп не скрывал, что тяготится Украиной и хочет выскочить из "войны Байдена". Однако в последние месяцы и особенно в последние недели стало казаться, что европейским союзникам по НАТО удалось канализировать трамповский протест против прежней американской политики и загнать американского президента в трансатлантическую колею, по которой он покатит по кругу со всем известными остановками: "Поддержка Украины столько, сколько потребуется", "Европа — главный приоритет США", "Новые санкции против русских" и "Победа над Россией на поле боя".
Два события особенно четко обозначали эту тенденцию: похороны папы римского, на которых была встреча Трампа с Зеленским, и недавний саммит НАТО. Последний хоть и превратился во всеобщее вылизывание президента США, но ценой своего унижения и позора европейцы с Зеленским смогли создать себе минимально приемлемый информационный фон. Трамп хотя бы не угрожал выйти из НАТО, не обзывал альянс бесполезной организацией, в которой Америке приходится рисковать своей безопасностью, защищая беспомощных, жалких союзников, и не заявлял, что поддержка Киева — все. При таком маленьком успехе можно было надеяться, что придет большой.
Однако Трамп при всем своем своеобразии, разумеется, не дурак и прекрасно понимал, что его загоняют в прокрустово ложе. Поэтому свой решительный ход он сделал в фирменном стиле — внезапно, в самый неожиданный момент, без всякого повода и предупреждения, когда "заклятые союзники" уверились, что с Белым домом у них все на мази и расслабились.
России, к слову, тоже не надо расслабляться и полностью сбрасывать фактор военной поддержки ВСУ Соединенными Штатами со счетов. Трамп как перестал поддерживать ракетами киевский режим, так может и снова начать это делать. Но на сегодняшний день имеем то, что имеем. Режим Зеленского и Европа в своем маниакальном желании нанести России стратегическое поражение на украинском поле боя остались без поддержки "старшего брата". И они это вполне осознали — отсюда первый за три года звонок Макрона Путину. Ждем теперь, когда в Кремль начнет названивать Зеленский.