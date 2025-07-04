https://ria.ru/20250704/spisok-2027078941.html

Актера Юрия Чернова внесли на Украине в список угроз нацбезопасности

Актера Юрия Чернова внесли на Украине в список угроз нацбезопасности - РИА Новости, 04.07.2025

Актера Юрия Чернова внесли на Украине в список угроз нацбезопасности

Советский и российский актер, народный артист России Юрий Чернов внесен в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T03:12:00+03:00

2025-07-04T03:12:00+03:00

2025-07-04T03:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

куйбышев

гитис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147739/26/1477392618_0:0:2862:1609_1920x0_80_0_0_24edbedb3ba324902a48d409b8048a39.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Советский и российский актер, народный артист России Юрий Чернов внесен в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны, за сыгранную им роль в фильме Алексея Пиманова "Крым", говорится в документах украинского ведомства, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Чернов Юрий Николаевич, гражданин Российской Федерации, 24 апреля 1949 г.р", - говорится в тексте указа на сайте министерства. Юрий Чернов родился в 1949 году в Куйбышеве, окончил Московское цирковое училище и ГИТИС. Одним из первых его появлений в кино стала роль двоечника Сыромятникова в кинокартине "Доживем до понедельника". Чернов сыграл также в сказках "После дождичка в четверг", "Раз-два - горе не беда!", "Там, на неведомых дорожках...", а также в фильмах "Приключения Электроника", "Юность Петра" и "Ширли-мырли"

https://ria.ru/20250702/ukraina-2026774465.html

украина

куйбышев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, куйбышев, гитис