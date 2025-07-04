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Актера Юрия Чернова внесли на Украине в список угроз нацбезопасности - РИА Новости, 04.07.2025
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03:12 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/spisok-2027078941.html
Актера Юрия Чернова внесли на Украине в список угроз нацбезопасности
Актера Юрия Чернова внесли на Украине в список угроз нацбезопасности - РИА Новости, 04.07.2025
Актера Юрия Чернова внесли на Украине в список угроз нацбезопасности
Советский и российский актер, народный артист России Юрий Чернов внесен в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T03:12:00+03:00
2025-07-04T03:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
куйбышев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Советский и российский актер, народный артист России Юрий Чернов внесен в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны, за сыгранную им роль в фильме Алексея Пиманова "Крым", говорится в документах украинского ведомства, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Чернов Юрий Николаевич, гражданин Российской Федерации, 24 апреля 1949 г.р", - говорится в тексте указа на сайте министерства. Юрий Чернов родился в 1949 году в Куйбышеве, окончил Московское цирковое училище и ГИТИС. Одним из первых его появлений в кино стала роль двоечника Сыромятникова в кинокартине "Доживем до понедельника". Чернов сыграл также в сказках "После дождичка в четверг", "Раз-два - горе не беда!", "Там, на неведомых дорожках...", а также в фильмах "Приключения Электроника", "Юность Петра" и "Ширли-мырли"
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026774465.html
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украина, куйбышев, гитис
Специальная военная операция на Украине, Украина, Куйбышев, ГИТИС
Актера Юрия Чернова внесли на Украине в список угроз нацбезопасности

Юрия Чернова внесли в список угроз безопасности Украины за роль в фильме "Крым"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Юрий Чернов
Актер Юрий Чернов - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Юрий Чернов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Советский и российский актер, народный артист России Юрий Чернов внесен в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны, за сыгранную им роль в фильме Алексея Пиманова "Крым", говорится в документах украинского ведомства, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Чернов Юрий Николаевич, гражданин Российской Федерации, 24 апреля 1949 г.р", - говорится в тексте указа на сайте министерства.
Юрий Чернов родился в 1949 году в Куйбышеве, окончил Московское цирковое училище и ГИТИС. Одним из первых его появлений в кино стала роль двоечника Сыромятникова в кинокартине "Доживем до понедельника". Чернов сыграл также в сказках "После дождичка в четверг", "Раз-два - горе не беда!", "Там, на неведомых дорожках...", а также в фильмах "Приключения Электроника", "Юность Петра" и "Ширли-мырли"
Влад Бумага - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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2 июля, 16:41
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКуйбышевГИТИС
 
 
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