https://ria.ru/20250704/spisok-2027078941.html
Актера Юрия Чернова внесли на Украине в список угроз нацбезопасности
Актера Юрия Чернова внесли на Украине в список угроз нацбезопасности - РИА Новости, 04.07.2025
Актера Юрия Чернова внесли на Украине в список угроз нацбезопасности
Советский и российский актер, народный артист России Юрий Чернов внесен в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T03:12:00+03:00
2025-07-04T03:12:00+03:00
2025-07-04T03:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
куйбышев
гитис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147739/26/1477392618_0:0:2862:1609_1920x0_80_0_0_24edbedb3ba324902a48d409b8048a39.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Советский и российский актер, народный артист России Юрий Чернов внесен в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны, за сыгранную им роль в фильме Алексея Пиманова "Крым", говорится в документах украинского ведомства, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Чернов Юрий Николаевич, гражданин Российской Федерации, 24 апреля 1949 г.р", - говорится в тексте указа на сайте министерства. Юрий Чернов родился в 1949 году в Куйбышеве, окончил Московское цирковое училище и ГИТИС. Одним из первых его появлений в кино стала роль двоечника Сыромятникова в кинокартине "Доживем до понедельника". Чернов сыграл также в сказках "После дождичка в четверг", "Раз-два - горе не беда!", "Там, на неведомых дорожках...", а также в фильмах "Приключения Электроника", "Юность Петра" и "Ширли-мырли"
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026774465.html
украина
куйбышев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147739/26/1477392618_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18b9ae5de9a71e3ae0b46cc3e7334a90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, куйбышев, гитис
Специальная военная операция на Украине, Украина, Куйбышев, ГИТИС
Актера Юрия Чернова внесли на Украине в список угроз нацбезопасности
Юрия Чернова внесли в список угроз безопасности Украины за роль в фильме "Крым"
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Советский и российский актер, народный артист России Юрий Чернов внесен в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны, за сыгранную им роль в фильме Алексея Пиманова "Крым", говорится в документах украинского ведомства, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Чернов Юрий Николаевич, гражданин Российской Федерации, 24 апреля 1949 г.р", - говорится в тексте указа на сайте министерства.
Юрий Чернов родился в 1949 году в Куйбышеве, окончил Московское цирковое училище и ГИТИС. Одним из первых его появлений в кино стала роль двоечника Сыромятникова в кинокартине "Доживем до понедельника". Чернов сыграл также в сказках "После дождичка в четверг", "Раз-два - горе не беда!", "Там, на неведомых дорожках...", а также в фильмах "Приключения Электроника", "Юность Петра" и "Ширли-мырли"